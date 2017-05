VIDEO: Kubovič sa za prácu na Úrade pre verejné obstarávanie nehanbí

Na snímke Peter Kubovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Za svoju doterajšiu prácu na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa nehanbí, chce však na ňom presadiť niektoré zmeny. "Preto som kandidoval, lebo som chcel priniesť niektoré nové veci, niektoré veci vidím inak. Na moju prácu, ktorú som tam odviedol, som v podstate hrdý. Nemám sa za čo hanbiť, čo sa týka odbornosti," zhodnotil po dnešnom verejnom vypočutí vládou Peter Kubovič, jeden z kandidátov na predsedu ÚVO, ktorý na úrade v rôznych pozíciách pôsobí už 12 rokov.Viaceré zmeny podľa vlastných slov v minulosti navrhoval na nižších stupňoch riadenia, nakoniec však neprešli. Svoje dnešné vystúpenie nechcel priamo hodnotiť. "Čo sa týka odborného výstupu, myslím, že som zodpovedal otázky ministrov," doplnil.Zlepšiť rozhodovanie úradu by mohlo podľa neho zjednotenie rozhodovacej praxe prostredníctvom Rady ÚVO, zavedenie zborníka jednotnej praxe či inkubátora dobrej praxe.avizoval Kubovič, ktorý momentálne pôsobí na ÚVO ako právnik. Úrad by podľa neho v tejto súvislosti mal záujem o súčinnosť a konzultácie s jednotlivými rezortmi, ktoré sú veľkými obstarávateľmi.Jeho prioritou je tiež ďalšia informatizácia úradu. V tejto oblasti treba podľa neho diskutovať aj s ďalšími štátnymi inštitúciami, aby sa zbytočne nevyvíjali viaceré rovnaké systémy elektronického verejného obstarávania. "myslí si Kubovič. Takýto krok by podľa neho viedol k ušetrenie nákladov na informatizáciu.Úrad by mal ustúpiť aj od príliš formalistického posudzovania súťaží. Čisto formálne problémy nepovažuje za vážne porušenie zákona.zdôraznil. Podľa vlastných slov má do budúcnosti záujem zriadiť aj pracovisko, ktoré by pomáhalo slovenským podnikateľom, keď sa uchádzajú o verejné obstarávanie v zahraničí.