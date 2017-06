VIDEO: Kultúrne leto v Bratislave ponúkne viac ako 190 podujatí

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. júna (TASR) – Bratislava bude v najbližších mesiacoch plná tanca, hudby, zábavy a umenia. V hlavnom meste totiž odštartoval 42. ročník najstaršieho a zároveň najväčšieho mestského festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017. Od júna do septembra ponúkne verejnosti viac ako 190 kultúrnych podujatí.priblížil pre TASR Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré podujatie pripravuje so samosprávou hlavného mesta. Návštevníci sa môžu tešiť na tance, divadelné umenie, akrobaciu aj rozprávkové umenie.podotkol Grežo.Obyvatelia i návštevníci Bratislavy môžu navštíviť Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, rozprávkový interaktívno-kreatívny festival Kde bolo, tam bolo či Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza. Chýbať nebude ani Bratislavský zborový festival, ktorý uvedie tento rok až 13 zborov zo šiestich krajín sveta.podotkol Grežo s tým, že pripravujú aj poznávanie hlavného mesta. Verejnosť tak bude môcť objavovať v Bratislave umelecké zákutia.spresnil riaditeľ BKIS.Na programe sú samostatné podujatia ako Bratislava Tango Party, Móda v meste či Týždeň maďarskej kultúry. Už tradične sa bude konať aj položenie pamätnej dlaždice na Chodník slávy pred Mestským divadlom P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Zmes rôznych hudobných žánrov prinesie festival Music Square. Medzinárodný mládežnícky hudobný festival predstaví viac ako 690 účinkujúcich z 12 krajín sveta. Pre milovníkov komornej a sakrálnej hudby je zas určený Katedrálny organový festival.Na Kultúrnom lete a Hradných slávnostiach 2017 dostanú priestor aj menšiny žijúce na Slovensku na Menšinovom kultúrnom lete. Svoju kultúru predstavia aj Rómovia na podujatí Cigánsky bašavel. Verejnosť sa môže zapojiť aj do bratislavských korčuliarskych piatkov. Chýbať nebudú Letné Shakespearovské slávnosti ani Medzinárodný festival alternatívnych a bábkových divadiel. Novinkou bude projekt Hudba na schodoch. Kultúrne leto vyvrcholí počas septembra festivalom remesiel - Dni majstrov ÚĽUV či podujatím s názvom Rímske hry.Verejnosť sa môže o programovej ponuke Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2017 dozvedieť viac na webovej stránke BKIS.