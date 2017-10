VIDEO: L.PARÍZEK: Slovensko nechce byť len konzumentom bezpečnosti

Na snímke vľavo štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek a vpravo generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomas Greminger počas otvorenia 11. ročníka konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2017 v Bratislave 2. októbra 2017. Foto: TASR - Lukáš Kotian Foto: TASR - Lukáš Kotian

Bratislava 2. októbra (TASR) – Novozvolený generálny tajomník Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Thomas Greminger dnes v Univerzitnej knižnici v Bratislave spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom (nominant SNS) otvorili 11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra.Štátny tajomník počas tlačovej konferencie zdôraznil, že bezpečnostné prostredie je aj naďalej veľmi nepredvídateľné, dynamicky sa vyvíja a dá sa podľa neho povedať, že je zhoršené i v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. Myslí si, že potreba organizácie, akou je OBSE, v súčasnosti narastá.Slovenská republika bude od 1. januára 2019 na rok predsedať OBSE. Avšak krajina sa už v januári budúceho roka stane súčasťou tzv. Predsedníckej trojky OBSE.konštatoval.Počas návštevy generálneho tajomníka, ktorý po prvý raz navštívil Slovensko, sa zameriavajú na prípravu predsedníctva, priority a akým spôsobom môže byť Slovensko pridanou hodnotou pre OBSE a bezpečnosť.zdôraznil. Hlavnými témami diskusie okrem toho bola aj aktuálna bezpečnostná situácia vo svete s dôrazom na situáciu na východnej Ukrajine, migračná kríza a aktivity OBSE v boji proti terorizmu.Medzi oblasti, ktoré Slovensko vníma na pôde OBSE citlivo, a chce aj prostredníctvom svojho predsedníctva v 2019 prispieť k ich riešeniu, patrí oblasť migrácie, energetickej bezpečnosti, reforma bezpečnostného sektora, kybernetická bezpečnosť, boj proti terorizmu a extrémizmu, ale aj rozvoj inštitúcií právneho štátu.uviedol Thomas Greminger, ktorý sa stal generálnym tajomníkom v júli 2017.V otázke ďalšej spolupráce a dialógu s Ruskom uviedol, že OBSE je dobre uspôsobená na to, aby mohla podporovať ďalšie zbližovanie v rámci vzájomných vzťahov a podporiť novú štruktúrovanú formu dialógu.Ako generálny tajomník sa chce sústrediť na tri kľúčové oblasti – na to, aby OBSE konala tak, ako to má stanovené v cieľoch, aby pôsobila ako platforma pre dialóg o bezpečnostných otázkach a hlavne aby posilnila spoluprácu s ostatnými organizáciami, ako je OSN alebo NATO.Slovenské bezpečnostné fórum predstavuje vrcholné stretnutie diplomatického zboru, parlamentných poslancov, zástupcov medzinárodných organizácií, akademickej obce, tretieho sektora, súkromnej sféry a verejnej správy. Viac ako 150 účastníkov hodnotí prácu rezortov a inštitúcií v diskusiách a prezentáciách.OBSE je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou s 57 štátmi Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky. Všetky účastnícke štáty OBSE majú rovnaké práva a rozhodnutia sa prijímajú konsenzom.