VIDEO: Ľadové medvede vytvorili v Nitre rekord, kúpalo sa 267 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 15. januára (TASR) – Takmer 300 otužilcov z celého Slovenska sa dnes stretlo na Hangócke v nitrianskom parku na Sihoti. Spoločne vytvorili prvý slovenský rekord v najväčšom hromadnom kúpaní otužilcov.informoval organizátor podujatia Marek Pozdech z občianskeho združenia Ľadové medvede spod Zobora. Teplota vzduchu dosahovala jeden stupeň Celzia, voda mala 1,5 stupňa. Ustanovujúci slovenský rekord potvrdil Igor Svítok zo Slovenských rekordov.Príprava na siedmy ročník celoslovenského zrazu otužilcov trvala organizátorom niekoľko dní.potvrdil Pozdech.Nitrianske Ľadové medvede spod Zobora majú v súčasnosti zhruba 70-člennú základňu. Sedem rokov dozadu, v čase svojho vzniku, ich bolo 15.povedal Pozdech. Otužilci trénujú v októbri a novembri na štrkoviskách v okolí Nitry, kde je čistejšia voda, v decembri sa na tri mesiace presúvajú na Hangócku do nitrianskeho parku.Peter Barta a Jozef Zabák si vyskúšali aj otužovanie v Ťumeni na Sibíri v klube ruských Ťumenských mrožov.povedal Zabák. Na Sibíri bolo v ranných hodinách mínus 13 stupňov Celzia, počas dňa sa oteplilo na mínus päť stupňov.povedal Barta.Vo vode, ktorá má od nuly do štyroch stupňov, môžu stráviť otužilci bez rizika 22 minút. Podľa Pozdecha má otužovanie pozitívny vplyv na zdravie, no treba sa mu venovať pravidelne a trénovať.tvrdí.