VIDEO: Lajčák sa ako predseda VZ OSN bude zaoberať témou migrácie

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 17. júla (TASR) - Globálna bezpečnostná stratégia EÚ, situácia v Severnej Kórei a bezpečnostno-migračné otázky súvisiace s daním v Líbyi boli hlavnými témami dnešných rokovaní ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.Rada EÚ pre zahraničné veci zhodnotila globálnu bezpečnostnú stratégiu, ktorú EÚ prijala pred rokom. Hodnotenie ministrov bolo pozitívne, najmä v bezpečnostnej oblasti nastal podľa nich výrazný posun v spolupráci medzi NATO a EÚ. Podľa Lajčáka chce Únia klásť väčší dôraz na vzťahy so strednou Áziou, západným Balkánom a s medzinárodnými organizáciami.V prípade KĽDR chce EÚ kombinovať svoj diplomatický tlak v podobe sankcií s ochotou k politickému dialógu. Upozornil, že hráči, ktorí majú vplyv na Pchjongjang (USA, Čína a čiastočne aj Rusko), musia svoj vplyv využiť na upokojenie situácie. EÚ chce v tomto úsilí zohrávať podpornú úlohu.Aj na dnešnom zasadnutí sa podľa Lajčáka prejavili rozdielne názory krajín EÚ na riešenie migračnej krízy, najmä v otázke relokácií migrantov.uviedol Lajčák. Oba dokumenty by mali byť schválené vo VZ OSN v septembri 2108.Lajčák v tejto súvislosti upozornil, že treba zmeniť filozofiu EÚ k prístupe k migrácii z. Znamená to pristupovať k migrácii ako ku globálnemu fenoménu, kde EÚ je na konci reťazca ako prijímateľ. Viac zodpovednosti by pritom mali niesť aj krajiny tranzitu a pôvodu migrantov. Len ak bude mať Únia komplexný prístup k celej záležitosti, bude môcť aktívnejšie usmerňovať fenomén migrácie.Rada ministrov sa dnes nedohodla na automatickom predĺžení vojenskej námornej misie Sofia, ktorej mandát vyprší koncom júla. Operácia je zameraná proti pašovaniu ľudí a proti sieťam obchodníkov s ľuďmi a ich infraštruktúre v centrálnom Stredomorí.Dôvodom je podľa neho postoj Talianska, ktoré upozorňuje, že zachraňuje pred utopením v Stredozemnom mori tisíce migrantov, avšak nezvláda sa o všetkých z nich postarať. Poukazuje pritom na neochotu iných členských štátov prijímať migrantov z územia Talianska. Debaty o predĺžení misie budú preto pokračovať aj v najbližších dňoch.