VIDEO: Laššáková na odchod nevidí dôvod, chce presvedčiť svojou prácou

Na snímke vpravo ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková počas stretnutia so signatármi výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! na pôde rezortu kultúry, v popredí sprava herci Eva Pavlíková a Richard Stanke v Bratislave 17. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) zatiaľ nevidí dôvod pre rezignáciu na svoj post. Vyhlásila to po stretnutí a v reakcii na vyhlásenie signatárov výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát!, podľa ktorej Laššáková nemá kompetenciu ani morálnu autoritu viesť rezort.Priznala, že ju signatári na predpoludňajšom rokovaní o odstúpenie žiadali.povedala ministerka. Zároveň deklarovala, že signatári výzvy majú u nej stále dvere otvorené.informovala.Ohradila sa voči spochybneniam o jej kompetencii v oblasti kultúry i konštatovaniu signatárov, že ju nepreukázala ani v regionálnom prostredí. Iniciátor výzvy za kultúrny reparát Juraj Janiš povedal, že ak nemá niekto kompetenciu viesť Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, odkiaľ má mať kompetenciu viesť ministerstvo kultúry. Laššáková reagovala, že išlo o to, že nespĺňala podmienku absolvovaných rokov praxe.Vyjadrila sa tiež k medializovaným vyhláseniam, ktoré sa týkali konšpiračných teórií o aktuálnej situácii v SR. Vyhlásila, že väčšia časť viet v médiách neobsahovala jej autentické vyjadrenia. V súvislosti s pretrvávajúcou požiadavkou signatárov na jej odchod poukázala na to, že vo funkcii je 26 dní, vrátane víkendov. „vyhlásila.Laššáková sa opiera aj o podporu iniciátorov výzvy Slovensko nie je len Bratislava!, s ktorými sa po signatároch kultúrneho reparátu stretla. Výzva z krajov žiada ministerstvo i vládu viac sa zaujímať o kultúru v regiónoch a venovať tiež viac pozornosti kultúrnym pokladom, ktoré mimo hlavného mesta Slovensko má.povedali iniciátori výzvy Eva Lacová a Maroš Balog.Pozitívne vnímajú napríklad zámer vytvoriť v krajoch pozície, ktorí by jednak zbierali podnety, ale aj pomáhali riešiť konkrétne problémy a radili pri využívaní finančných zdrojov pre kultúru pre potenciálnych prijímateľov v regiónoch. Balog tiež upozornil, že Laššáková počas svojho pôsobenia v krajskom zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) reálne pomohla kultúre. Spomenul pritom napríklad jej postoj pri záchrane banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí.