Video: Lenny Kravitz si po desiatich rokoch opäť získal Bratislavu

Desať rokov trvalo Lennymu Kravitzovi, aby si prišiel znova do Bratislavy overiť, či fanúšikovia sledujú jeho tvorbu a poznajú jeho pesničky. V rámci Raise Vibration Tour 2018 zavítal v utorok večer (5. 6.) aj do slovenskej metropoly.



Vzájomná kontrola interpret – divák dopadla na výbornú z oboch strán, zaplnená Aegon aréna vytvorila od prvej chvíle výbornú atmosféru, ktorú Lenny plne opätoval a v závere sa skoro rozdával.







Koncert začínal novinkou We Can Get It All Together z pripravovaného jedenásteho štúdiového albumu Raise Vibration, podľa ktorého aj turné dostalo názov. Z neho pridal v polovici koncertu ešte dve skladby, Low a It's Enough. Do playlistu zaradil skladby z celej kariéry, viaceré z nich bol hitmi a bodovali v hitparádach, postupne prišli na rad Bring It On z februára 2008, Fly Away z mája 1998, Dig In z októbra 2001, jediná prevzatá skladba v podobe cover verzie hitu American Woman kanadskej skupiny Guess Who z novembra 1969.



Hlasivky arény sa mohutne pridali pri hite It Ain't Over Til It's Over, ale aj pri ďalších známych songoch Believe, I Belong To You, Can't Get You Off My Mind, Where Are We Runnin?, Chamber, I'll Be Waiting a Again opäť s mohutným zborom hľadiska, pričom Lenny zišiel z pódia medzi divákov.







Bez prídavku nemohol odísť ani 54-ročný Američan. Ponúkol dva, prvým bola skladba Let Love Rule, jeho prvá pieseň, ktorá sa v júli 1989 dostala do singlovej hitparády. Druhým bol hit Are You Gonna Go My Way z marca 1993 z rovnomenného tretieho albumu. Lenny pri záverečnej skladbe opäť vybehol do hľadiska medzi fanúšikov a rozdal niekoľko autogramov, kým sprievodná kapela druhý prídavok dohrala. Na úplný záver si na pódiu pokľakol a poklonou sa poďakoval za skvelú atmosféru.







Utorkovému večeru dominovala hudba, prispel k tomu aj výborný výkon sprievodnej kapely. Lenny sa obišiel bez ohňových efektov či výstrelu lesklých konfiet do hľadiska, vystačil si so svetelnými efektmi, chýbali však veľkoplošné obrazovky, ktoré už dnes bývajú bežnou súčasťou pódiového vybavenia. Poctivé dve hodiny hudobnej šou museli uspokojiť každého, kto do Národného tenisového centra prišiel.



Lenny Kravitz a jeho sprievod sa z Bratislavy presťahuje do poľského Krakova, kde koncertuje 8. júna, deň nato vo Viedni a 12. júna v Berlíne. Európsku časť Raise Vibration Tour 2018 skončí 30. júla vo francúzskom Colmar.

Lenny Kravitz (*26.5.1964, rodený Leonard Albert Kravitz, New York City) začínal so spevom v chlapčenskom zbore, jeho vzorom bol Stevie Wonder. V septembri 1989 vychádza jeho debutový album Let Love Rule a rovnomenná skladba bola prvou, ktorá sa do rebríčka dostala. Prvý veľký úspech v americkej hitparáde mu na konci júna 1991 priniesla pesnička It Ain't Over Til It's Over, ktorá sa dostala na druhé miesto. Doma v Spojených štátoch sa na prvú pozíciu nedostala ani jedna z jeho skladieb, jediné prvé miesto mu priniesla v decembri 1998 skladba Fly Away v anglickom rebríčku. Na svojom konte má desať štúdiových albumov, desiaty Strut vyšiel v septembri 2014, novinku Raise Vibration pripravuje na september. V októbri 2000 vyšla hitová kompilácia Greatest Hits a predaj nosičov prevýšil sumu desať miliónov kusov. Je držiteľom štyroch cien Grammy. V Bratislave na futbalovom štadióne v Pertžalke absolvoval 24. júna 2008 premiérové vystúpenie na Slovensku. Dnes je na tomto mieste už iba rovná nezastavaná plocha.