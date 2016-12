VIDEO: M. Košičanová z Michaloviec vyrába perníky približne 30 rokov

Mária Košičanová z Michaloviec sa venuje výrobe perníkov približne 30 rokov. Na snímke zdobenie vianočných perníkov v Michalovciach 22.decembra 2016. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Michalovce 22. decembra (TASR) – Mária Košičanová z Michaloviec sa venuje výrobe perníkov približne 30 rokov. Remeslu za to obdobie priučila viacero ľudí. "" uviedla pre TASR pernikárka.Dôvodom, prečo sa perníky pripravujú práve pred Vianocami, je podľa Košičanovej to, že je v nich med a korenie ako aníz, klinčeky, škorica, ktoré rozvoňajú tieto sviatky a dodajú im čaro. "A to patrí k tomu," skonštatovala. V tomto prípade ide o klasické medové pečivo.vysvetlila. Receptov je podľa jej slov veľa, ale všetky sú podobné. Rozdiely vidí v odchýlkach hmotnosti niektorých surovín. Najčastejším základom cesta je múka, cukor, maslo, med, korenie, vajíčka. "" dodala.Pečenie a zdobenie perníkov je podľa nej namáhavé najmä časovo. Cesto musí ručne vymiesiť, keďže je husté, vyvaľkať ho, vykrajovať tvary, upečené perníky ozdobiť a zabaliť. Pri práci si pomáha vykrajovačkami. "spomenula Košičanová s tým, že niektoré tvary si nakreslí a vyreže sama. Podľa jej slov je každý kus originálom. Najfrekventovanejšími vianočnými tvarmi sú zvončeky, anjeliky a srdiečka.vymenovala.Perník je po upečení mäkký, ale potom trošku stvrdne. Košičanová odporúča, keď si chcú ľudia udržať pečivo čerstvé, aby ich dali do nádoby s nakrájaným jablkom. "" uviedla.Polevu na zdobenie pripravuje z vaječných bielkov, práškového cukru a citróna.vysvetlila s tým, že všetko je jedlé. Vzory, ktoré najčastejšie používa pred Vianocami, sú hviezdičky, vetvičky, stromčeky, ale aj zvončeky.Podľa Košičanovej sa niekedy piekli len klasické vianočné perníky, neskôr sa začali vyrábať aj veľkonočné či na ďalšie príležitosti. "priblížila.O perníky z jej dielne majú záujem aj v zahraničí. "doplnila.