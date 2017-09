VIDEO: Müllerovu Výberovku uviedla do života piesňou Sima Martausová

Krst CD Richarda Müllera Výberovka 20. septembra 2017 v kaviarni Slávia v Košiciach. Foto: TASR - František Iván Krst CD Richarda Müllera Výberovka 20. septembra 2017 v kaviarni Slávia v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Košice 21. septembra (TASR) - Spevák Richard Müller uviedol v stredu (21.9.) do života v Košiciach nový album s názvom Výberovka. Novinka obsahuje na dvoch CD 36 piesní. Ide o výber jeho tvorby od roku 1984, po súčasnosť. Do života ho uviedla speváčka Sima Martausová skladbou, ktorú zložila špeciálne na túto príležitosť."Je to určitý míľnik toho, čo sa urobilo za posledné roky. Sú tam veci známe, sú tam veci, myslím si, pre mojich fanúšikov menej známe a o to mi práve išlo, aby sa vlastne spojilo aj jedno, aj druhé," povedal k novému albumu Müller.Ako hovorí, má svoje obľúbené piesne, sú však iné ako tie, ktoré majú radi jeho fanúšikovia. "Mám svoje milované pesničky, ktoré dokonca ani nehráme, lebo si myslím, že publikum ani tak nejako veľmi o ne nemá záujem. Rozmýšľal som nad tým, že raz by som vydal taký výber, ktorý by sa volal 'Moje najmüllšie', kde by boli pesničky, ktoré ja mám rád," prezradil spevák.Život, ktorý žije, považuje za nadštandardný, je s ním spokojný a ako hovorí, nemá dôvod sa na nič a nikoho sťažovať. V ťažkých chvíľach mu vždy pomáha hudba. "Som milovník hudby, počúvam ju celé dni a noci, keď nespím a muzika mi vždy pomôže," povedal.Za mimoriadne vydarenú skladbu z nového albumu považuje pieseň Sníh. "Išli sme z jedného koncertu, neuveriteľne snežilo. Zapadli sme a nevedel som, čo by som s tým voľným časom urobil. Tak som si vybral autoatlas, kde je taká tá prvá a posledná prázdna strana a napísal som to v priebehu niekoľkých minút. Myslím si, že ten text je krásny," priblížil spevák.Nový album uviedla do života speváčka Sima Martausová piesňou, ktorú zložila špeciálne pre túto príležitosť. Skladá sa z názvov spevákových piesní."Rozmýšľala som, že čím by som tento album uviedla do života a prvé, čo mi napadlo, bolo, že hudbou alebo tónmi. A potom som sa dostala k tomu, že čo keby ho pokrstíme piesňou. Tak mi napadlo, že skúsim Richardovi zložiť pieseň, špeciálne pre neho, kde skúsim použiť nejaké názvy jeho vlastných piesní," povedala pre TASR Martausová.V pondelok 2. októbra začína Richard Müller spolu s Adelou Vinczeovou spoločné "Ona a on tour". Ide o sériu koncertov v desiatich slovenských mestách. Adela bude Richarda, ktorý je jej veľkým obdivovateľom, spovedať. Dominantou však aj tentoraz bude hudba. Legendárny hudobník zaspieva svoje najväčšie hity v jedinečných interpretáciách a najmä skladby z albumu 55, na ktorom je aj pieseň venovaná jeho múze – Adele Vinczeovej s názvom Adieu Adele.