VIDEO: Maďarič chce prilákať filmárov, zriadi Národnú filmovú agentúru

Na snímke zľava minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko počas tlačovej konferencie k ďalšej podpore slovenskej kinematografie. V Bratislave 20. júla 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. júla (TASR) – Ministerstvo kultúry chce na Slovensko prilákať filmárov. V druhom polroku 2017 plánuje vytvoriť Národnú filmovú agentúru. Vznikne v spolupráci s Audiovizuálnym fondom a jej hlavnou úlohou bude prezentácia Slovenska ako filmovej krajiny, do ktorej sa producentom oplatí prísť realizovať výrobu filmu či jeho časti. Informoval o tom dnes minister kultúry Marek Maďarič.Ďalšími úlohami agentúry bude spájanie zahraničných a slovenských filmových profesionálov či vytváranie príležitostí na realizáciu filmových projektov na Slovensku.priblížil Maďarič.Ďalším opatrením je zmena podmienok pri žiadostiach o dotáciu z Audiovizuálneho fondu. Šéf rezortu kultúry podpísal novelu vyhlášky o filmovom projekte. Tá od 1. augusta tohto roka znižuje limit povinných výdavkov filmových projektov pre to, aby mohli producenti žiadať Audiovizuálny fond o spätnú dotáciu vo výške 20 percent z oprávnených výdavkov. Audiovizuálny fond doteraz poskytoval takúto podporu filmovým projektom, na realizáciu ktorých producent na Slovensku preinvestoval najmenej dva milióny eur.Táto suma sa od augusta znižuje, pri jednom celovečernom hranom, dokumentárnom či animovanom filme alebo pri dokumentárnom či animovanom seriáli bude nový limit minimálnych výdavkov 150.000 eur. Ak pôjde o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmoch alebo ak pôjde o hraný TV seriál tento limit bude vo výške 300.000 eur.Ministerstvu sa taktiež darí zvyšovať príspevok štátu do Audiovizuálneho fondu. Jeho výška bude od roku 2018 minimálne šesť miliónov eur. V tomto roku to je päť miliónov eur.