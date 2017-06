VIDEO: Majster zo Žiliny zatiaľ bez zmien, chýbali iba reprezetanti

Na archívnej snímke víťazi Fortuna ligy 2016/2017 MŠK Žilina. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová





nastúpili do prípravy:



brankári: Volešák, Mandous, Leško



hráči v poli: Herrera, Šušolík (návrat z hosťovania v Senici), Moško, Králik, Hancko, Minárik, Holúbek, Sluka, Pečovský, Škvarka, Michlík, Diaz, Klec, Hlohovský, Vallo, Otubanjo, Mráz, Gerebenits, Jánošík, Jankauskas.



na začiatku prípravy chýbali pre reprezentačné povinnosti: Vavro, Mazáň, Káčer, Špalek, Kaša (ČR) (všetci ME 21 v Poľsku), Mabouka (Kamerun, Pohár Konfederácií v Rusku), Šejdajev (Azer.), Cociuc (Mold.) - obaja reprezentačné povinnosti v národných A-tímoch



Žilina 14. júna (TASR) - Futbalisti sedemnásobného majstra Slovenska MŠK Žilina začali v stredu krátko popoludní prvým tréningom prípravu na novú sezónu. V nej ich čaká účinkovanie v prestížnej Lige majstrov 2017/2018. Lodivod MŠK Žilina Adrián Guľa zatiaľ neprivítal v kabíne nové tváre a chýbajúcich osem hráčov jeho kádra si plní reprezentačné povinnosti.Do novej sezóny vstúpili Žilinčania v dobrej nálade. Na zraze hodinu pred poludním a následnom vážení chýbal iba Argentínčan Ivan Diaz, ktorý sa vracal z domovskej krajiny po dovolenke, no na prvej tréningovej jednotke už bol k dispozícii. Zatiaľ iba individuálne trénuje Viktor Pečovský zotavujúci sa po opätovnom zranení nohy. Ešte pred samotným príhovorom k hráčom zablahoželal tréner spoločne s celým tímom členovi PR oddelenia MŠK Žilina, Martinovi Kollárovi, ktorý sa v sobotu v Pardubiciach po druhý raz v kariére tešil v drese Slovenska z titulu majstra sveta v hokejbale.prezradil Guľa.Do prostredia kúpeľného mesta odchádzajú Žilinčania už v stredu večer a na rekondičnom sústredení pobudnú do soboty, keď sa vrátia späť do Žiliny a v domácich podmienkach budú trénovať na úvodný zápas prípravy proti Trenčínu (21. júna v Žiline). Neskôr ich čakajú ešte súboje s poľským druholigistom Podbeskidzie Bialsko-Biala (24. júna v Žiline), českým majstrom Slaviou Praha (1. júla v Prahe) a nováčikom českej najvyššej súťaže Sigmou Olomouc (4. júla v Žiline). Medzitým budú v pondelok 19. júna napoludnie s napätím očakávať, koho im vyžrebujú v sídle UEFA za súpera v 2. predkole Ligy majstrov. V ňom nastúpia úradujúci majstri Slovenska na prvý duel už 11. alebo 12. júla. "uviedol lpič MŠK.odpovedal žilinský kouč so smiechom na otázku, koho by si prial v kádri ako posilu. Potom však už vážnejšie pokračoval.prezradil Guľa viac smerom k možným posilám. Okrem dlhodobo známeho odchodu bosnianskeho ľavého obrancu Bojana Letiča nenastal pohyb ani smerom von z kádra. Navrátilec z hosťovania v poľských Gliwiciach, odchovanec Lukáš Čmelík, sa bude zatiaľ pripravovať s B-tímom.Začiatok prípravy bol síce pre hráčov v uvoľnenej atmosfére, ale všetci pod Dubňom dobre vedia, že príprava ľahká nebude.prezradil kapitán "žlto-zelených" Michal Škvarka.