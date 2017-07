VIDEO: Maliar Erik Šille má v Bratislave najväčšiu výstavu

Na snímke autor obrazov Erik Šille na výstave s názvom "error" 13. júla 2017 v Bratislave Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. júla (TASR) – V Kunsthalle Bratislava (KHB) je prierezová výstava slovenského maliara Erika Šilleho. Autor ju nazval error a potrvá do 29. októbra.na dnešnej tlačovej konferencii uviedol pre TASR výtvarník.Vo výbere sú diela najmä z piatich cyklov, ktorým sa v ostatných rokoch venoval. Týkajú sa rôznych spoločenských tém, na ktoré občas ironicky či provokatívne reflektuje. Najstaršie diela sú z roku 2001, ale najviac ich vytvoril v období rokov 2011 až 2017. Okrem akrylových malieb na plátno je tam asi 200 kresieb, osem diorám, jedna veľká objektovo-zvuková inštalácia. Medzi 53 veľkoplošných malieb patrí Ejectorrrr, Kam ideš Európa, Ak je tu ropa, tak mi ju nájdeme, Plavba Dunajom, Foodstock, Pomaličky ti ničím domov, Každý hľadá svoje šťastie, Tetovanie a slzy, Vraj to nariadila cibuľa, Karma, Hľadáme novú planétu, V jednote je sila, Booom, Udržuj svoju krajinu upratanú, Všetci sú hladní po úspechu či Boh nás ochraňuj.Podľa kurátora výstavy Laca Terena na obrazoch sú prepletené a elegantne farebné príbehy minulosti a súčasnosti. Príbehy obrazov a ich hrdinov, ktorí ako my všetci sa niekde pechoria, presúvajú, plavia, plazia, sedia a deklamujú a mnohými vtáčími očami dívajú, letia, kričia a ticho sledujú, ako sa na nich dívate a trpezlivo niečo skladajú, čo potom rozbijú. Divadlo sveta, divadlo sveta figúr a figúrok Erika Šilleho s malou chybičkou. Error. A ešte popis krajiny, ktorá je malebná, maliarska.hodnotí jeho tvorbu Teren.Expozíciu dopĺňa vyše 250 stranová monografia Šťastie je na dosah, ktorú napísala Beáta Jablonská.konštatovala Jablonská.Rodák z Rožňavy Erik Šille (1978) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2000-2006) u profesora Ivana Csudaia, kde bol v rokoch 2006 až 2010 doktorandom. Patrí medzi málo výtvarníkov, ktorí sa postarali o dnes už legendárny návrat maľby do slovenského súčasného umenia. Je laureátom Ceny Nadácie Tatra banky za umenie (2010), dvakrát bol oceneným finalistom súťaže VÚB maľba roka, kde v roku 2009 získal prvé miesto.