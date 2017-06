VIDEO:Manažér reprezentácií Šatan vyhlásil amnestiu v hokejovom hnutí

Na snímke nový generálny manažér reprezentácii Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan počas tlačovej konferecie v Bratislave 30. júna 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. júna (TASR) – Nový generálny manažér reprezentácií Miroslav Šatan chce odštartovať s čistým stolom. Preto vyhlásil akúsi amnestiu na udalosti, ktoré sa v uplynulom období odohrali v slovenskom hokejovom hnutí, a vyzval na širokú spoluprácu. Jeho najbližší cieľ je vytvoriť realizačné tímy mládežníckych reprezentácií a následne nájsť trénera "áčka". Ten by mal byť známy predbežne do konca augusta. Z dlhodobého hľadiska chce zlepšiť vzťahy v hnutí, nastaviť fungujúci systém výchovy mládeže a celkovo zlepšiť stav hokeja v krajine.K prijatiu ponuky ho priviedli aj rozhovory s bývalými spoluhráčmi z reprezentácie.povedal na piatkovej tlačovej konferencii.Rozhovory zástupcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) s bývalým vynikajúcim útočníkom prebiehali dlhú dobu, no nebola to otázka peňazí, ani toho, či s vedením nájdu spoločnú reč. Šatan žije s rodinou už dlhodobo v USA, no nevedel si predstaviť, že by takúto funkciu vykonával spoza "veľkej mláky". "Pre mňa to nebolo o financiách. Najťažšie rozhodnutie bolo ohľadom rodiny, jej presun na Slovensko, zmeniť, ako fungovala. Rozhodli sme sa, že teraz budeme žiť na Slovensku, bolo to spojené práve s výkonom tejto funkcie. To bolo najťažšie rozhodnutie pri mojej voľbe," povedal.Spolu s vedením zväzu chcú v nasledujúcom období nastaviť novú koncepciu fungovania reprezentácií. Tá by mala ísť zdola nahor. "Z toho, čo som zažil a videl, viem, že situácia v hokeji vyžaduje riešenia. My sa budeme snažiť postaviť novú koncepciu, ktorá bude pri reprezentáciách prepojená. Doteraz fungovali každá zvlášť. My chceme spoluprácu tímov, ktoré vychovajú mladých hráčov a posúvajú ich vyššie až po potreby 'áčka'," uviedol.Kapitán zlatých chlapcov z Göteborgu 2002 oficiálne nastúpi do funkcie v sobotu 1. júla, pričom podpísal zmluvu na rok s opciou na ďalší. Hneď od prvého dňa ho čaká náročná úloha vybrať kandidátov a poskladať realizačné tímy reprezentácií. "Najprv sa budem zaoberať mládežníckymi, to je urgentnejšie. Až v druhom rade, to zase bude podstatnejšia a dôležitejšia vec, budeme vyberať trénera A-tímu. 'Dedlajn' je predbežne do konca augusta. Všetko je teraz otvorené, sú nejaké mená, ale nemá zmysel o nich hovoriť. Nebránim sa ani zahraničným kandidátom, myslím si, že Slovensko potrebuje nejaké transformačné obdobie, dva-tri roky, aby prišiel niekto, kto má skúsenosti a vie ich odovzdať našim trénerom, možno bývalým hráčom, ktorí už trénujú," uviedol. Šatan má pri výbere realizačných tímov voľné ruky, no samozrejme finančné mantinely, ktorých sa musí držať. Zároveň chce pritiahnuť k spolupráci aj bývalých hráčov a spojiť ich pohľad so skúsenými trénermi.Slovenský hokej neprežíva radostné obdobie, reprezentácii sa už dlhšie nedarí, za uplynulé obdobie odmietlo veľké množstvo hráčov pozvánky do národného tímu a stále sa vedú rôzne spory a žabomyšie vojny. Ostrá výmena názorov sa strhla po tohtoročných MS medzi šéfom hnutia Martinom Kohútom a trénerom reprezentácie Zdenom Cígerom a generálnym manažérom Róbertom Švehlom. Šatan chce všetky tieto spory ukončiť a preto vyhlásil akúsi amnestiu.vyhlásil Šatan.uviedol.Dlhoročný slovenský reprezentant začal s hokejom v klube HC VTJ Topoľčany, za ktorý hrával juniorské súťaže. Neskôr obliekal dres Dukly Trenčín. V roku 1993 ho draftoval tím NHL Edmonton Oilers, v zámorskej profilige hrával aj za Buffalo Sabres, New York Islanders, Pittsburgh Penguins či Boston Bruins. V sezóne 2008/2009 získal v drese Pittsburghu Stanleyho pohár.Je držiteľom štyroch medailí z MS - zlata z Göteborgu 2002, striebra z MS 2000 a 2012 i bronzu z MS 2003. Dlho viedol reprezentáciu ako kapitán. Dodnes je najlepší strelec v histórii reprezentácie SR, ale aj hráč s najvyšším počtom štartov. Je tiež trojnásobný hokejista roka na Slovensku a trojnásobný víťaz slovenskej extraligy. Zahral si aj v KHL, najskôr v drese Dinama Moskva, neskôr aj v Slovane Bratislava. Po ukončení hráčskej kariéry doviedol ako generálny manažér Tím Európy k strieborným medailám na Svetovom pohári 2016 v Toronte.