Video: ManUnited po dráme postúpil do semifinále Európskej ligy, predlžovali sa až tri zápasy

Výsledky štvrtkových odvetných zápasov štvrťfinále futbalovej Európskej ligy 2016/2017:

KRC Genk (Belg.) - Celta Vigo (Šp.) 1:1 (0:0)

Besiktas Istanbul (Tur.) - Olympique Lyon (Fr.) 2:1 (2:1) po predĺžení,

6:7 na strely zo značky pokutového kopu

Manchester United (Angl.) - Anderlecht Brusel (Belg.) 2:1 (1:1) po predĺžení

Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.) - Ajax Amsterdam (Hol.) 3:2 (2:0) po predĺžení

BRATISLAVA 20. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru United, Ajaxu Amsterdam, Olympique Lyon a Celty Vigo postúpili do semifinále Európskej ligy 2016/2017.Hráči Celty Vigo remizovali vo štvrtkovej odvete štvrťfinále 1:1 na ihrisku belgického KRC Genk, čo im v súčte s minulotýždňovým domácim víťazstvom 3:2 stačilo na postup.Až na troch štadiónoch sa diváci dočkali predĺženia. Manchester United hral po 90 minútach nerozhodne 1:1 s Anderlechtom Brusel, rovnakým výsledkom sa skončilo aj prvé meranie síl. Postup pre United zabezpečil v 107. min presný zásah Marcusa Rashforda.Hráči Schalke 04 Gelsenkirchen v domácom prostredí zmazali manko z úvodného súboja proti tímu Ajaxu Amsterdam, po druhom polčase viedli 2:0. V predĺžení najskôr Daniel Caligiuri zvýšil na 3:0 a naklonil misky váh na stranu domácich, hostia z Holandska však odpovedali dvoma gólmi v záverečných desiatich minútach, už po prvom z nich bol pre nich výsledok postupový.V minulotýždňovom prvom dueli Olympique Lyon zvíťazil 2:1 nad Besiktasom Istanbul, ten mu pred vlastnými fanúšikmi vrátil požičané a mužstvá museli ísť do predĺženia. V ňom gól nepadol a rozhodla penaltová lotéria, ktorú lepšie zvládli hráči Lyonu, triumfovali v nej 7:6 a ako poslední prenikli do semifinále.Žreb semifinále sa uskutoční v piatok 21. apríla. Žiadny z tímov nebude nasadený. Hrať sa bude 4. a 11. mája. Finále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže je na programe 24. mája v Štokholme.67. Trossard - 63. Sisto,: Collum (Škót.)27. a 58. Talisca - 34. Lacazette, rozhodujúci pok. kop v rozstrele premenil Gonalons,: Mažič (Srb.)10. Mchitarjan, 107. Rashford - 32. Hanni,: Undiano Mallenco (Šp.)53. Goretzka, 56. Burgstaller, 101. Caligiuri - 111. Viergever, 120. A. Younes,: 80. Veltman (Ajax) po druhej ŽK,: Hategan (Rum.)