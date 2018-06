VIDEO: Maradona požiadal o lekárske vyšetrenie, mal nízky krvný tlak

Bývalá argentínska futbalová hviezda Diego Maradona sa zdraví s fanúšikmi pred začiatkom zápasu základnej D-skupiny Argentína - Nigéria na MS vo futbale v Petrohrade 26. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 27. júna (TASR) - Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona požiadal o lekárske vyšetrenie po utorňajšom zápase D-skupiny majstrovstiev sveta 2018 medzi hráčmi jeho rodnej krajiny a Nigériou (2:1). Podľa argentínskych médií mal údajne problémy s nízkym krvným tlakom.Päťdesiatsedemročný kapitán svetových šampiónov z roku 1986 prežíval duel veľmi emotívne a po jeho skončení vyzeral byť vyčerpaný. Po vyšetreniach opustil štadión bez cudzej pomoci. Informovala o tom agentúra DPA.Pred zápasom tancoval Maradona na tribúne so ženou, ktorá mala na sebe oblečený dres Nigérie. Všetci diváci to mohli sledovať na veľkoplošnej obrazovke a spôsobilo to pozitívne ohlasy v oboch fanúšikovských táboroch. Po dramatickej koncovke stretnutia oslavoval bývalý skvelý futbalista víťazstvo svojho tímu aj so vztýčenými prostredníkmi.