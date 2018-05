VIDEO: Marchand sa opäť postaral o rozruch, oblizol Callahanovi tvár

Brad Marchand. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 5. mája (TASR) - Útočník Boston Bruins Brad Marchand sa počas štvrtého zápasu semifinále play off Východnej konferencie NHL proti hokejistom Tampy Bay (3:4 pp) dostal do konfliktu s krídelníkom hostí Ryanom Callahanom. Po slovnej výmene názorov Marchand prešiel jazykom po tvári hráčovi "bleskov".citovala agentúra AP Callahana.Marchand celý incident zľahčoval:Podobný incident sa udial aj v 1. kole play off medzi Bostonom a Torontom. "Krysa", ako znie prezývka hráča Bruins, sa snažil týmto spôsobom vyviesť z koncentrácie krídelníka "javorových listov" Lea Komarova."Medvedi" vedení kapitánom Zdenom Chárom prehrávajú v boji o konferenčné finále s Tampou 1:3 na zápasy. Lightning môžu spečatiť svoj postup v nedeľu, keď je od 21.00 SELČ na programe piaty súboj série na ľade Tampy.