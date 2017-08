VIDEO: Mária Čírová konečne spečatila svoj 'unikát'

Po deväťročnom vzťahu si v sobotu 19. augusta povedali svoje áno úspešná speváčka Mária Čírová a jej partner, hudobný producent Marián Kachút. Dvojica sa rozhodla spečatiť svoj partnerský zväzok iba pred zrakmi najužšej rodiny.

Na snímke, ktorú zverejnila speváčka na svojom FB profile stojí vedľa svojho manžela Mariána Kachúta, ktorého nazvala svojim anjelom.

„S Maroškom sme boli zasnúbení celých deväť rokov,“ prezrádza speváčka.„Svadba bola teda od začiatku v pláne, ale ako to býva, vždy ju v plánoch niečo posunulo, v našom prípade narodenie prvého či druhého dieťatka, pracovné povinnosti a podobne. Pred pár mesiacmi sme sa obaja zhodli, že deti už vyrástli, takže už si svadbu užijú spolu s nami. Veľmi sa tešíme a vnímame to ako ďalší dôležitý životný posun v našom vzťahu. Myslím si, že je krásne a naozaj výnimočné, ak si niekto dokáže povedať áno aj po deviatich rokoch spoločného života a s dvomi deťmi. Som rada, že tento okamih prišiel práve teraz,“ dodáva Mária.Cesty úspešnej speváčky a uznávaného hudobného producenta sa skrížili pred rokmi vďaka spoločnej vášni k hudbe. Zoznámili sa v roku 2008 na autorskej súťaži Coca-Cola Pop Star. Obaja v nej zvíťazili, Marián sa stal v roku 2000 prvým víťazom súťaže so svojou kapelou Seven Days To Winter a Mária poslednou víťazkou v roku 2008. Bezprostredne po výhre Mária nahrala svoj debutový album Búrka. Hudobným producentom albumu sa stal Marián Kachút. Mesiac po odovzdaní albumu sa z Márie a Mariána stala oficiálne dvojica nielen v práci ale i v súkromí. V roku 2009 sa im narodil prvorodený syn Hugo (8) a o tri roky neskôr dcéra Zoe (5). Marián Kachút je v súčasnosti Máriiným manželom, hudobným producentom i manažérom.