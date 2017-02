VIDEO: Marie Rottrová oslávi 75. narodeniny koncertom v Bratislave

Marie Rottrová pred turné Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. februára (TASR) – Česká speváčka Marie Rottrová vystúpi vo štvrtok 9. februára v bratislavskej Hant Aréne. Veľkým galakoncertom Marie Rottrová 75 Tour oslávi spoločne so slovenskými fanúšikmi svoje 75. narodeniny. Hosťami koncertu budú herec Jiří Bartoška, speváci Jaroslav Wykrent, Petr Němec a Magdaléna Urbanová. Na turné sprevádza speváčku a jej hostí skupina Neřež.Marie Rottrová sa prvej gramofónovej nahrávky dočkala s kapelou Flamingo (Plameňáci), s ktorou vystupovala veľkú časť svojej kariéry. Popri hudobnej sa vydala i na dráhu televíznu a hereckú. Zažiarila v slovenskom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú. Úspech zožala jej 22-dielna televízna relácia Divadélko pod věží, kam si pozývala zaujímavých hostí z rôznych oblastí verejného života.V roku 1997 vydala album Vánoční čas, ktorý získal zlatú platňu. Rok 2001 priniesol album Podívej, za ktorý si na konto pripísala platinovú platňu. O dva roky neskôr vyšiel exkluzívny výber Všechno nejlepší, za ktorý dostala dvakrát platinovú platňu za viac než 40.000 predaných kópií. V roku 2004 vydala album duet s názvom Ty a já. O rok vychádza pokračovanie úspešného výberu Všechno nejlepší 2, ktoré bolo ocenené zlatou platňou.V októbri 2008 vyšlo DVD s názvom Tisíc tváří lásky. V novembri 2009 vydala nový štúdiový album s názvom Stopy, v marci 2011 vyšla kompilácia Marie Rottrová/Zlatá kolekce 1968-2010. Vydavateľstvo Supraphon vydalo v októbri 2011 k 70. narodeninám speváčky albumovú kolekciu Marie Rottrová/Co mám, to dám. Obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a navyše DVD Tisíc tváří lásky. V novembri 2013 vyšiel album Čas motýlů, ktorý ponúka pesničky na texty Jaromíra Nohavicu.Medzi nezabudnuteľné piesne Marie Rottrovej patria Kůň bílý, Řeka lásky, Měli jsme se potkat dřív, To nic, Lásko, Markétka, Lásko, voníš deštěm, Střapatá nohatá, Skořápky ořechů, Ten vůz už jel či Večerem zháčkaná.Koncert sa mal pôvodne konať 12. decembra, no česká speváčka napokon musela zo zdravotných dôvodov termín presunúť na február tohto roku. Podľa organizátorov koncertu, fanúšikovia, ktorí si už zakúpili vstupenky na koncert, ktorý mal byť 12. decembra, si lístky môžu ponechať, ostávajú naďalej v platnosti aj na koncert, ktorý bude v novom termíne 9. februára, netreba si ich meniť.TASR informovala PR manažérka spoločnosti Soul For Show Adriana Čahojová.