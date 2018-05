VIDEO:Matečná: Opozícia na agrovýbore ukázala hlbokú neznalosť zákonov

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. mája (TASR) - Opoziční poslanci na rokovaní poľnohospodárskeho výboru ukázali hlbokú neznalosť legislatívy, a to nielen slovenskej, ale aj európskej. Uviedla to šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) po rokovaní dnešného mimoriadneho Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerušeného 25. apríla pre jej neprítomnosť. Na rokovaní výboru bola okrem Matečnej prítomná aj generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriana Šklíbová a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch.Rokovanie mimoriadneho výboru v apríli iniciovali opozičné strany. Predmetom mimoriadneho rokovania výboru bolo najmä využívanie pôdy vo vlastníctve a v správe SPF na účely agrodotácií, ako aj vysvetlenie k medializovaným otázkam ohľadom podozrivých reštitúcií v okolí Bratislavy a Trnavy v rokoch 2013 až 2016.Matečná pochválila aktivitu Šklíbovej a Kožucha, ktorí na rokovaní výboru pozvali poslancov výboru NR SR na poslanecký prieskum na SPF a na PPA.povedala agroministerka.Opozičná členka výboru pre pôdohospodárstvo Anna Zemanová (SaS) označila diskusiu na výbore s predstaviteľmi agrorezortu za "vášnivú".poznamenala Zemanová s tým, že poslanec NR SR sa má právo pýtať vládnych predstaviteľov na čokoľvek a má právo dozvedieť sa o tom verejnosti zrozumiteľným spôsobom.Zemanová už v apríli žiadala, že by mal byť zverejnený register poberateľov priamych platieb na pozemkoch SPF, pretože sa stávajú situácie, že pozemky SPF sú prenajaténa ktoré poberateľ poberá vysoké dotácie.povedala Zemanová. Vo štvrtok sa opozícia pokúsi o odvolanie ministerky Matečnej z postu šéfky MPRV SR.Agroministerstvu Zemanová vytýka netransparentnosť a nezverejňovanie dokumentov.podčiarkla. Rozdrobenosť pôdy a neporiadok v evidencii podľa nej vyhovujú len rôznym špekulantom.dodala Zemanová.