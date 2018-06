VIDEO: Matej Tóth rozbieha projekt proti rastúcej obezite Slovákov

Na archívnej snímke slovenský chodec Matej Tóth. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 21. júna (TASR) – Olympijský víťaz Matej Tóth sa rozhodol vyburcovať Slovákov k pohybu. Rozbehnutím projektu „Vybehaj to s Matejom“ chce zabojovať proti nezdravému životnému štýlu a čoraz väčšej obezite.povedal Tóth. Ako uviedol na štvrtkovom brífingu v Bratislave, kde celý projekt predstavil, práve cez kampaň „Vybehaj to s Matejom“ môže pomôcť celej generácii ľudí, aby sa cítili lepšie a zdravšie.Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je každý šiesty dospelý Slovák obézny. Za posledné roky sa takmer zdvojnásobil aj počet detí a tínedžerov s rovnakým problémom.prezradil Tóth.Beh pri vhodnej úprave stravy môže podľa primára kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice v Bratislave Pavla Maloviča prispieť aj ku zníženiu telesnej hmotnosti.vysvetlil Malovič. Ľudom so sedavým zamestnaním však odporúča začať trénovať pomaly a nesnažiť sa zabehnúť polmaratón za prvý týždeň.Vďaka Tóthovmu projektu v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou môže mať každý Slovák za osobného trénera olympijského víťaza a majstra sveta. Prostredníctvom Messenger Trénera, umelej inteligencie, bude atlét komunikovať s ľuďmi, aby sa hýbali aj v čase, keď sa im nechce alebo sa im nedarí.spresnil Tóth. Taktiež doplnil, že na začiatok pritom nikto nemusí potiť krv, veď zabehnúť aj jeden kilometer je viac ako nula.