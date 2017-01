VIDEO: Mečíř a Kližan urovnali spory,nastúpi do boja proti Maďarom

Na snímke vpravo sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška a vľavo nehrajúci kapitán slovenskej daviscupovej reprezentácie Miloš Mečíř počas tlačovej konferencie pred stretnutím 2. kola I. skupiny euro-africkej zóny Davis Cupu Slovensko – Maďarsko. V Bratislave 24. januára 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. januára (TASR) - Kvarteto slovenských tenistov Martin Kližan, Jozef Kovalík, Lukáš Lacko, Andrej Martin figuruje v nominácii na stretnutie 2. kola 1. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára proti Maďarsku (3.-5. februára na tvrdom povrchu Premier v bratislavskom NTC). Nový maďarský kapitán Gábor Köves by mal vyrukovať so štvoricou Márton Fucsovics, Attila Balázs, Máté Valkusz, Levente Gödry.Úvodné piatkové dvojhry odštartujú o 15.00 h, sobotňajšia štvorhra o 14.00 a záverečné nedeľňajšie single o 13.00. Hlavným rozhodcom bude Poliak Gregorz Wojcik, v úlohe empajrových arbitrov sa predstavia Britka Fione Edwardsová a Američan Greg Allensworth. Hrá sa s loptičkami značky Dunlop. Pôjde o reprízu minuloročného duelu druhého kola kontinentálnej zóny s Maďarskom, v ktorom zverenci kapitána Miloslava Mečířa zvíťazili na antuke v Budapešti hladko 3:0 a postúpili do baráže o svetovú skupinu.Kližan s Lackom dostali vlani v septembri pokuty za prístup k reprezentácii Slovenska v Davisovom pohári. Obaja totiž zo zdravotných dôvodov necestovali na barážový duel do Austrálie, v ktorom Slováci prehrali na tráve v Sydney 0:3. Deň po stretnutí však už hrali na turnajoch ATP. Kližanovi udelili pokutu vo výške 20.000 eur za opakované porušenie zmluvy so Slovenským tenisovým zväzom, Lacko dostal pokutu vo výške 10.000 eur.Na návrh daviscupového kapitána oboch hráčov na rok podmienečne vylúčili z reprezentácie. Kližan s Lackom sa voči pokutám odvolali a Mečířovi sa ospravedlnili, pričom zdôraznili, že chcú naďalej reprezentovať Slovensko v prestížnej tímovej súťaži. V decembri sa Kližan prostredníctvom sociálnej siete kriticky vyjadril na adresu vedenia STZ. Reagoval tak na predchádzajúcu kritiku, že necestoval do Austrálie na baráž.Podľa Mečířa sa spory s Kližanom podarilo urovnať. "povedal Mečíř na utorňajšej tlačovej konferencii.V zálohe budú aj Norbert Gombos a Igor Zelenay.Mečíř Maďarov nepodceňuje.dodal Mečíŕ.