VIDEO: Meryl Streepová skritizovala Trumpa na Zlatých glóbusoch

Herečka Meryl Streepová pózuje s Cenou Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo počas slávnostného odovzdávania 74. ročníka Zlatých glóbusov v kalifornskom Beverly Hills 8. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Beverly Hills 9. januára (TASR) - Americká filmová hviezda Meryl Streepová v noci nadnes opäť kritizovala novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa za jeho výroky na adresu rôznych skupín obyvateľstva vrátane cudzincov a novinárov.Streepová vo svojom ďakovnom prejave po tom, ako si v nedeľu na slávnostnom večere udeľovania Zlatých glóbusov prevzala cenu Cecila B. DeMilleho za celoživotné dielo opäť kritizovala Trumpa za znevažovanie telesne postihnutého reportéra denníka New York Times Sergea F. Kovaleskeho, ktorého vlani na predvolebnom mítingu v Južnej Karolíne zosmiešňujúco imitoval. Novozvoleného prezidenta však vo svojom príhovore ani raz nemenovala.Americká filmová hviezda tiež vyzvala prítomných v publiku, aby bojovali za slobodu tlače, ktorá pôsobí ako brzda Trumpovej moci.V očakávaní protiúderu od Trumpových priaznivcov Streepová povedala aj to, že Hollywood je plný cudzincov aV reakcii na herečkine slová Trump v krátkom telefonickom rozhovore pre New York Times uviedol, že Streepovej kritiku očakával a herečku označil zasvojej súperky, bývalej demokratickej kandidátky na prezidenta Hillary Clintonovej.povedal Trump, ktorý popiera, že si z Kovaleskeho vlani na predvolebnom mítingu v Južnej Karolíne uťahoval a imitoval jeho držanie tela.