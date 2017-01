VIDEO: MIHÓK: Ekonomika si tento rok zachová rast

Peter Mihók Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 24. januára (TASR) – Štát na podnikateľoch tento rok zarobí viac než vlani. Uviedol to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók na 20. ročníku konferencie Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2017, ktorá sa dnes koná v Bratislave. Podnikatelia predpovedajú podobný rast hospodárstva ako minulý rok.Mihók konštatoval, že pozícia Slovenska je na začiatku roka z makroekonomického pohľadu veľmi dobrá. Predpokladaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) za rok 2016 vo výške asi 3,6 %, pokles nezamestnanosti na hranicu približne 9 % a deficit rozpočtu verejnej správy pod 2 % HDP podľa neho predstavujú dobrú štartovaciu pozíciu s reálnym predpokladom udržania týchto proporcií aj v roku 2017.zhodnotil Mihók.Kladne hodnotí SOPK napríklad zníženie dane z príjmu právnických osôb z 22 na 21 % či úpravy pre živnostníkov najmä v oblasti paušálnych výdavkov. Naopak, negatívny vplyv na podnikateľské prostredie pripisuje komora zvýšeniu odvodov z regulovaných odvetví, zmenám vo vymeriavacích základoch pre platenie zdravotných a sociálnych odvodov alebo zavedeniu 7-% dane z dividend.Mihók poukázal na to, že Európska únia vstupuje do tohto roka s nie práve ružovými vyhliadkami a vysoké rastové ukazovatele sú minulosťou. „,“ predpovedá. Pozornosť od problémov ekonomiky budú podľa neho odvádzať voľby a politické problémy vo viacerých európskych štátoch.“ očakáva predseda SOPK.Za jeden z výrazných problémov označil Mihók veľmi slabú strednú vrstvu na Slovensku. Rizikový faktor pre ekonomiku vidí tiež v raste cien energetických surovín a hroziacej realitnej bubline.Z aktuálnej makroekonomickej prognózy SOPK vyplýva, že slovenská ekonomika by mala tento rok rásť približne rovnakým tempom ako vlani, teda okolo 3,5 %. Dominantný vplyv by mal mať rast investícií a súkromnej spotreby. Tempo rastu vývozu by malo mierne prevýšiť prírastky dovozu.V ďalších rokoch by mal rast ekonomiky SR ešte zrýchliť. Prispeje k tomu aj plánované spustenie výroby v novom závode štvrtej automobilky pri Nitre. Miera nezamestnanosti by mala postupne klesnúť až k hranici 7 % ku koncu roka 2018.