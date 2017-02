VIDEO: Minister chce zvýšenie platov učiteľov presadiť od septembra

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 16. februára (TASR) – Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) plánuje v máji predložiť na rokovanie vlády a parlamentu zákon, ktorým chce presadiť šesťpercentné zvýšenie platov učiteľov od 1. septembra tohto roku. Týkať sa to bude aj pedagogických a odborných zamestnancov v materských školách, základných umeleckých školách, školských kluboch detí či centrách voľného času, ktoré spadajú pod mestá, obce. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) však dlhodobo upozorňuje, že obce a mestá nemajú vo svojich rozpočtoch peniaze na takéto zvýšenie platov.uviedol dnes Plavčan po rokovaní s predsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom. Tento zákon bude podľa jeho slov platiť pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.dodal Ondek. Šéf školských odborárov uviedol, že rezort školstva má vo svojom rozpočte financie na zvýšenie platov učiteľov v rámci prenesených kompetencií. Mestá a obce by mali podľa neho financie na zvýšenie platov nájsť vo svojich rozpočtoch.Rokovania na túto tému budú pokračovať aj budúci týždeň, keď sa má minister stretnúť so zástupcami ZMOSu a následne opäť so školskými odborármi. ZMOS dlhodobo hovorí, že zvýšenie platov bude pre rozpočty miest a obcí problém. Taktiež považujú za neprijateľné, aby sa platy pedagogických a odborných zamestnancov zvyšovali v priebehu roka.V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí.