VIDEO: Minister financií P. Kažimír: Neobávam sa kolapsu Talianska

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Taliansko má napriek aktuálnym ekonomickým a politickým problémom oproti krajinám ako Grécko veľkú výhodu – ide o bohatú krajinu. "uviedol v rozhovore pre TASR minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD).Zároveň pripustil, že isté vrásky na čele môže spôsobovať aktuálna politická situácia v tretej najväčšej ekonomike eurozóny, ktorá je výsledkom neúspešného referenda a následného pádu vlády premiéra Mattea Renziho. To sa však vyrieši buď predčasnými voľbami, alebo schopnosťou aktuálnej parlamentnej väčšiny vytvoriť fungujúcu exekutívu. "konštatoval Kažimír.Takisto podľa neho netreba preháňať problémy talianskeho bankovníctva, o ktorom už dlhodobo píšu európske médiá. Zdôraznil, že ide o niekoľko konkrétnych bánk, ktoré už majú aj potenciálnych investorov. Za dobrý signál označil, že vo funkcii pokračuje doterajší minister financií Pier Carlo Padoan. "," doplnil Kažimír.Talianska vláda minulý týždeň schválila balík na záchranu bánk, ktorý vytvoril predpoklady pre vytvorenie záchranného fondu v sume 20 miliárd eur. Peniaze majú byť okrem záchrany najstaršej banky na svete Monte dei Paschi di Siena (MPS) použité na podporu ďalších talianskych finančných inštitútov, ktoré sa ocitnú v problémoch.Témou najbližších mesiacov v eurozóne bude podľa Kažimíra tradične aj Grécko, keďže sa pripravuje druhá správa o plnení aktuálneho programu pomoci tejto krajine.priblížil. Medzinárodní veritelia budú podľa neho ku krajine pristupovať prísne, ale spravodlivo.Vzájomnej spolupráci však podľa Kažimíra nepomáhajú kroky ako ten nedávny, keď grécka vláda bez predchádzajúcej konzultácie s veriteľmi schválila vyplatenie špeciálnych vianočných dôchodkov. Takéto jednostranné kroky by sa nemali stávať, okrem iného totiž vysielajú zlý signál do mnohých krajín eurozóny, v ktorých sa blížia voľby. "Toto z istého pohľadu veľmi solidárne a sociálne gesto môže spôsobovať veľké napätia v krajinách, ktoré sú kľúčovými veriteľmi. Takéto brnkanie po nose nemôže byť vnímané ako priateľské gesto," dodal slovenský minister financií.