VIDEO: Minister P. Plavčan podporil projekt technologického parku

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil na pracovnej návšteve na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Na snímke sprava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, rektor UPJŠ v Košiciach Pavol Sovák, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin pri slávnostnom strihaní pásky novej videokonferenčnej miestnosti univerzitného vedeckého parku – TECHNICOM v Košiciach 13. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. júla (TASR) – Podporu projektu budovania Technologického a inovačného parku vyjadril počas dnešnej návštevy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach minister školstva Peter Plavčan. Myšlienka rozsiahleho parku so zameraním na využitie výsledkov výskumu a inovácií v praxi je podľa neho veľmi významná pre celý kraj, ale aj Slovensko.uviedol Plavčan po stretnutí s rektorom UPJŠ Pavlom Sovákom.Účelom návštevy bolo podľa rektora predovšetkým informovať šéfa rezortu o hlavných rozvojových zámeroch univerzity a jej súčastí.konštatoval Sovák.V rámci návštevy si minister prezrel univerzitný vedecký park TECHNICOM a výskumné centrum PROMATECH. Navštívil aj priestory Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorú vlani v decembri postihol požiar, pričom sa zoznámil s postupom prác na obnove budovy. Rozdelenie takmer 300 miliónov eur z eurofondov určených na dlhodobý strategický výskum a vývoj, z ktorých slovenské univerzity a Slovenská akadémia vied (SAV) peniaze nedostali, uspeli však súkromné firmy, témou návštevy v Košiciach nebolo. V tejto súvislosti pre novinárov Plavčan zopakoval, že výzva ešte nie je ukončená a prebieha hodnotenie.UPJŠ sa s partnermi zapojila do troch veľkých projektov - TECHNIKOM, PROMATECH a Medicínsky univerzitný vedecký park MEDIPARK.priblížil pre TASR dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Gabriel Semanišin.Zámerom podľa neho je, aby bol park životaschopný a dokázal získať príspevky na ďalší rozvoj. "Ak to všetko pôjde dobre, máme ambíciu, aby získal aj nové veľké sídlo - vedecko-výskumný pavilón spolu s ďalšími službami orientovanými smerom k verejnosti na popularizáciu vedy či vzdelávanie," dodal dekan. V optimálnej podobe by tak projekt v budúcnosti potreboval investície v desiatkach až stovkách miliónov eur.