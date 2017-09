VIDEO:Ministerka Lubyová otvorila nový školský rok na vysokých školách

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová počas slávnostného otvorenia v poradí 99. akademického roka Univerzity Komenského v Bratislave 25. septembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 25. septembra (TASR) – Som pripravená pomáhať vám vo vašom úsilí, maximálne vám vychádzať v ústrety a podporovať vás. Vo svojom príhovore to na dnešnom slávnostnom otvorení 99. akademického roka na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave povedala ministerka školstva Martina Lubyová. Šéfka rezortu otvorila nielen nový rok na najstaršej a najväčšej slovenskej univerzite, ktorou UK je, ale symbolicky na všetkých vysokých školách na Slovensku.uviedla Lubyová. V prípade, že študenti do zahraničia odídu, bude rada, ak budú zbierať skúsenosti a nadväzovať kontakty, ale potom sa vrátia naspäť na Slovensko.doplnila Lubyová, ktorá je pripravená čo najviac pomôcť pedagogickej, vedeckej a výskumnej komunite, z ktorej sama pochádza.podotkla ministerka. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že 13 fakúlt UK bude naďalej zvyšovať kvality pedagogického procesu, zapájať sa do medzinárodných vedeckých podujatí v európskom priestore a zlepšovať svoje postavenie v medzinárodných ratingoch.Slovám o pomoci zo strany nového vedenia rezortu školstva verí aj rektor UK Karol Mičieta.uviedol pre TASR Mičieta. Je totiž presvedčený, že aj v oblasti školstva sa vytvára niečo nové, pričom alePreto je podľa rektora potrebné, aby sa vytvorilo niečo objektívne, celospoločensky kvalifikované a adekvátne situácii, ktorá je dnes a bude zajtra.Univerzite rektor želá, aby dokázala držať krok so svetom. Prvákom, ktorí dnes nastúpili oficiálne do prvých ročníkov, praje príjemnú atmosféru a podotkol, že o kvalitách školy ich chcú presvedčiť vlastným pôsobením, osobnosťami, tvorivou atmosférou a výučbou. Pedagógom zasa priestor na vytváranie pracovnej atmosféry a možností si plnenia svojich každodenných povinností, svojich predsavzatí, cieľov a túžob.doplnil Mičieta.Aj keď v súčasnosti ešte na univerzite prebiehajú zápisy študentov, na najstaršej a najväčšej univerzite na Slovensku je evidovaných vyše 24.000 študentov vrátane doktorandov. Medzi nimi je viac ako 7200 prvákov a viac ako 2000 študentov zo zahraničia.Výučba v zimnom semestri, ktorý sa dnes na univerzite začal, potrvá do 22. decembra. Následne od 2. januára do 16. februára 2018 bude prebiehať skúškové obdobie. Letný semester sa začne 19. februára a výučba potrvá do 18. mája 2018.