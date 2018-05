Video: Ministerka vnútra Saková predstavila nové vedenie polície, je známy nástupca Gašpara

Novým policajným prezidentom bude Milan Lučanský. Prvou viceprezientkou sa stane Jana Maškarová, viceprezidentom Róbert Bozalka.

Novým policajným prezidentom sa stane Milan Lučanský, ktorý je teraz šéfom inšpekcie ministerstva vnútra. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). Prvou policajnou viceprezidentkou bude Jana Maškárová z Národnej protizločineckej jednotky, druhým viceprezidentom sa stáva Róbert Bozalka, doterajší zástupca krajského riaditeľa v Trnave.

Doterajší policajný prezident Tibor Gašpar odchádza vo štvrtok do civilu. Saková mu na tlačovke ďakovala za „veľmi dobre odvedenú prácu“. Gašpar je ďalším verejným činiteľom, ktorý po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odišiel po nátlaku verejnosti a veľkých protestoch z funkcie. Skončili aj premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.

Dočasný šéf, na ako dlho, nevieme

Lučanský, ktorý je v polícii od roku 1990, má byť šéfom polície len dočasne, kým začne platiť nový zákon o spôsobe menovania policajného prezidenta. Ten ešte nie je schválený a nie je jasné, kedy sa tak stane.

Výber Lučanského znamená, že Sakovej sa nepodarilo nájsť do funkcie policajného prezidenta kandidáta, ktorý by nefiguroval v žiadnej kauze a nemusel v minulosti odpovedať na viaceré podozrenia. To prvé sa v prípade Lučanského týkalo úteku mafiána Karola Mella zo Slovenska na Belize.

Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak ešte v roku 2010 o Lučanskom a jeho kolegoch Ivanovi Ševčíkovi a Jozefovi Mičietovi povedal: „Kým oni boli policajtmi, Mello bol sústavne na úteku. Keď odišli, podarilo sa nám ho zadržať.“ Všetci traja za to Spišiaka zažalovali a podali naňho aj trestné oznámenie. Odmietali, že by za útek Mella zodpovedali a tvrdili, že to boli oni, kto bojoval proti mafii – spolu s terajším prvým námestníkom generálnej prokuratúry Petrom Šufliarskym dostali Mikuláša Černáka do väzenia.