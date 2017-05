VIDEO: Ministerstvo hospodárstva predstavilo 34 opatrení

Na snímke zľava štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, minister hospodárstva SR Peter Žiga a hovorca Ministerstva hospodárstva SR Maroš Stano. Foto: OTO TASR - Pavol Zachar Foto: OTO TASR - Pavol Zachar

Bratislava 4. mája (TASR) - Znížiť byrokratickú záťaž podnikateľov a zjednodušiť samotné podnikanie na Slovensku má súbor prvých 34 opatrení, ktoré dnes predstavilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Zvýšiť sa má napríklad superodpočet pri výdavkoch na výskum a vývoj, ale aj vytvoriť komplexná webstránka pre podnikateľov, kde sa dozvedia všetky dôležité informácie, ak začínajú podnikať.priblížil na dnešnej tlačovej konferencii minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Opatrenia sú rozdelené do piatich skupín. Týkajú sa zamestnávania, služieb verejnej správy, zlepšenia konkurencieschopnosti, ako aj daní a podpory podnikania. Žiga upozornil, že návrh opatrení je výsledkom širokého konsenzu ústredných orgánov štátnej správy, ako aj inštitúcií a viacerých zástupcov podnikateľskej sféry. "" vysvetlil Žiga.Cieľom prvého opatrenia je prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov v prvej a druhej kategórii prác. Po novom sa má tiež zvýšiť superodpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 %.priblížil štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.Ďalším opatrením je zavedenie sledovania zmien v listoch vlastníctva v katastri nehnuteľností. "vysvetlil Chovanec.Zefektívniť sa má aj proces získavania stavebného povolenia, či zjednodušiť proces povoľovania stavieb menšieho rozsahu. Ministerstvo vnútra zase prehodnotí možnosť viazať evidenčné číslo vozidla trvalo na vozidlo bez ohľadu na zmenu okresu. Taktiež sa navrhuje zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach, ktoré majú byť viac spropagované.Rezort financií zase navrhuje prehodnotiť frekvenciu predkladania prehľadu o preddavkoch na daň z príjmu fyzických a právnických osôb. Rezort životného prostredia navrhuje znížiť administratívnu záťaž podnikateľov súvisiacu so zákonom o odpadoch elektronickým vykazovaním odpadu.Žiga upozornil, že cieľom týchto opatrení je primárne vytvoriť stabilné prostredie, v ktorom budú môcť podnikatelia fungovať bez zbytočnej byrokracie.Materiál bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania a následne sa bude niektorými opatreniami zaoberať vláda a parlament." avizoval Žiga s tým, že ten by mal byť predstavený v prvom kvartáli budúceho roka a ďalší by mal byť po 8 mesiacoch.