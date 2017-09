VIDEO: Ministri odložili limuzíny, na rokovanie prišli na bicykloch

Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák (v popredí) a riaditeľ Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra Ivan Netík prichádzajú na tendemovom bicykli na rokovanie vlády v rámci Európskeho týždňa mobility v Bratislave, 20. septembra 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke minister vnútra SR Robert Kaliňák (v popredí) a riaditeľ Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra Ivan Netík prichádzajú na tendemovom bicykli na rokovanie vlády v rámci Európskeho týždňa mobility v Bratislave, 20. septembra 2017. Foto: TASR - Martin Baumann

Do prebiehajúceho Európskeho týždňa mobility sa dnes zapojila aj vláda SR. Časť ministrov prišla na jej rokovanie alternatívnou dopravou. Daždivé počasie neodradilo šéfov rezortov vnútra, obrany, práce a hospodárstva. Tí využili bicykle, ale aj elektromobil. Štátni tajomníci ministerstiev zahraničia a životného prostredia sa postavili na kolobežky.







Do Európskeho týždňa mobility sa vláda deklaratívnym spôsobom zapája od roku 2012. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS) dnes nasadli na tandemové bicykle. Kaliňákovi ho zapožičali dobrovoľní hasiči z Bolerázu, Gajdošov bicykel mal zase maskáčovú vojenskú úpravu. "Nemalo by to byť iba jeden deň v roku, vzhľadom na veľké množstvo pracovných povinností však využívam na presuny služobné motorové vozidlo," priznal Kaliňák.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) prišiel z ministerstva na elektrobicykli. "Je to príjemné, bodaj by to aj mobilizovalo ďalších, aby si takýto príklad, nielen v týždni mobility, ale aj celkom zobrali. Mňa to inšpirovalo," uviedol. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) dnes sedel za volantom elektromobilu. "Nie je to pre počasie. Bolo by zvláštne, keby sme my ako ministerstvo hospodárstva, ktorí propagujeme elektromibilitu a zabezpečujeme aj podporu tým, ktorí majú záujem si kúpiť elektromobil, aby sme prišli nejakým iným spôsobom," ozrejmil.



