VIDEO:Ministri SR a Čiernej Hory: Ekonomickú spoluprácu treba podporiť

Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky minister zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjan Darmanovič. Na snímke minister zahraničných vecí Čiernej Hory Srdjan Darmanovič (vľavo) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vpravo) počas tlačovej konferencie. Bratislava, 26. januára 2017. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. januára (TASR) – Ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky a Čiernej Hory na dnešnom stretnutí diskutovali o bilaterálnych vzťahoch, ekonomickej spolupráci, podpore integračného procesu, ale i o nedostatku parlamentného dialógu. Na tlačovej konferencii s čiernohorským šéfom diplomacie Srdjanom Darmanovičom o tom informoval slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD)." konštatoval slovenský minister.Podľa neho sa zhodli na tom, že v ekonomickej oblasti spolupráca zaostáva." uviedol Lajčák. Informoval taktiež o tom, že tento rok by sa mala zísť prvýkrát zmiešaná medzivládna komisia pre ekonomickú spoluprácu na úrovni príslušných ministrov. Očakáva sa, že by sa mal prostredníctvom nej celý proces zdynamizovať.Hovorili taktiež o konkrétnych projektoch s účasťou slovenských firiem a o tom, že medzi krajinami chýba parlamentný dialóg. "Boli by sme radi, keby sa uskutočnila vôbec prvá návšteva predsedu Národnej rady SR v Čiernej Hore, ako aj dialóg na úrovni príslušných výborov parlamentu.V neposlednom rade venovali veľkú pozornosť integračným procesom do EÚ a Severoatlantickej aliancie (NATO). V oblasti EÚ, Čiernu Horu označil minister Lajčák za lídra spomedzi krajín západného Balkánu – má 26 otvorených rokovacích kapitol, pričom dve sú predbežne uzavreté.V súvislosti s NATO krajinu označil za de facto člena a očakáva, že sa ratifikačný proces členských krajín čoskoro ukončí. Čiernohorskú vládu označil za vládu kontinuity na ceste k európskym a euroatlantickým štruktúram.Čiernohorský šéf diplomacie uviedol, že verí, že sa ratifikačný proces do NATO čoskoro uzavrie a k ratifikácii pristúpi podľa neho aj zvyšných šesť krajín. Poďakoval sa za podporu Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ, v rámci ktorého sa Čiernej Hore podarilo uzavrieť dve kapitoly. Zároveň vyjadril presvedčenie, že sa im podarí počas maltského predsedníctva otvoriť ďalšie kapitoly.Pripustil taktiež, že ekonomická spolupráca je nedostatočne využitá. Privítali by čo najväčší prílev turistov do krajiny, keďže cestovný ruch označil za jeden z najdôležitejších príjmov. Zároveň by bol rád, ak by sa krajina otvorila slovenským investíciám.Minister Lajčák v stredu (25. 1.) slávnostne otvoril nový konzulárny úrad Čiernej Hory v Bratislave.Čiernohorský minister zahraničných vecí bol na dvojdňovej oficiálnej návšteve. Z prvých bilaterálnych zahraničných návštev po sformovaní vlády koncom minulého roka smerovala jeho cesta práve na Slovensko, ako do prvej členskej krajiny EÚ vôbec.Krajina má v súčasnosti otvorených 26 kapitol, z čoho dve boli otvorené v druhom polroku 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.