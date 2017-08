VIDEO: Mladé hádzanárky zdolali Nórky 25:23, trinásť gólov Lanczovej

Na snímke s loptou hráčka Slovenska Martina Popovcová v druhom zápase D-skupiny majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov v hádzanej Slovensko - Nórsko 11. augusta 2017 v Michalovciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

ME hádzanárok do 17 rokov, D-skupina:

Slovensko - Nórsko 25:23 (9:13)

zostava a góly SR: Kondášová, Chudovská - Trepáčová, Belušková 1, Pastoreková 3, Popovcová 6, Kakaščíková, Tomášechová 2, Lanczová 13, Ratvajská, Holíncová, Manczalová, Kóšová, Duranková, Michálková, Mészárosová.



ďalšie výsledky:

A-skupina:

Rakúsko - Rusko 23:29 (13:12)

Nemecko - Holandsko 31:26 (16:12)



B-skupina:

Čierna Hora - Dánsko 13:22 (8:8)



C-skupina:

Česko - Francúzsko 19:24 (8:12)

Rumunsko - Švédsko 24:11 (8:14)

Michalovce 11. augusta (TASR) - Slovenky zvíťazili vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy hádzanárok do 17 rokov nad rovesníčkami z Nórska 25:23. Po prvom polčase síce prehrávali o štyri góly (9:13), no v druhom dejstve výrazne pridali vo všetkých herných činnostiach a pripísali si cenné víťazstvo. Výrazne k nemu dopomohla najmä spojka Barbora Lanczová, ktorá strelila trinásť gólov.Zverenky Dána Heineho Ernsta Jensena sa piatkovým víťazstvom nad Nórkami výrazne priblížili k prvoradému cieľu, čo je záchrana a zároveň aj k umiestneniu do 11. miesta. Domáce reprezentantky zakončia účinkovanie v základnej D-skupine šampionátu v Michalovciach nedeľňajším zápasom proti Srbkám od 17.30 h.