VIDEO: Monger je po havárii na okruhu Donington park v umelom spánku

Billy Monger. Foto: motorsport.com Foto: motorsport.com

Londýn 20. apríla (TASR) - Britský motoristický jazdec Billy Monger prišiel o obe dolné končatiny pod kolenom po ťažkej havárii, ktorú mal v nedeľných pretekoch F4 na okruhu Donington Park.Sedemnásťročného Mongera uviedli lekári do umelého spánku, prebudiť by ho mali v nasledujúcich dňoch. Jeho stav je kritický, no stabilizovaný.Monger narazil vo vysokej rýchlosti do spomaľujúceho monopostu Patrika Pasmu, ktorý nezbadal pre vláčik áut medzi nimi. Záchranárom trvalo takmer dve hodiny, kým ho vyslobodili z vraku, do nemocnice ho transportovali helikoptérou. Pasmu prepustili z nemocnice v pondelok bez vážnych zranení. Na podporu Mongera vznikla finančná zbierka, ľudia do nej zatiaľ prispeli vyše 200.000 eur. Informoval o tom portál autosport.com.