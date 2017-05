VIDEO: MS17: Nemci v Kolíne vyhrali nad Američanmi

Na snímke nemecký hokejista Marcus Kink (vľavo) a Američan Jack Eichel pri súboji o puk, hokejové MS 2017, skupina A v Kolíne nad Rýnom. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kolín 6. mája (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v Kolíne nad USA 2:1. Domáci reprezentanti viedli od 11. minúty a až do 51. úspešne čelili ofenzívne aktívnejším Američanom. Na ich vyrovnanie zareagoval Hager, ktorý v 54. minúte strelil rozhodujúci gól zápasu. Jedným z rozhodcov zápasu hraného pred vypredaným hľadiskom bol Slovák Jozef Kubuš.Nemci nastúpia na ďalší zápas už v sobotu o 20.15 proti Švédsku, Američania sa v nedeľu o 16.15 proti Dánsku.: 51. Murphy (Larkin) - 11. Rieder (Reimer, Kahun), 54. Hager (D. Seidenberg, Gogulla). Rozhodcovia: Kubuš (SR), Gouin (Kan.) - Sormunen (Fín.), Suchánek (ČR), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 18.688 divákov (vypredané).USA: Howard - DeKeyser, C. Murphy, Hanifin, Trouba, Van Riemsdyk, McAvoy, Brickley, Bjork - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, Larkin, Bjugstad - Keller, Dvorak, Schmaltz - Greenway, Copp, CompherNemecko: Greiss - D. Seidenberg, Müller, Krueger, Abelthauser, Reul, Hördler - Macek, Kahun, Rieder - Ehliz, Tiffels, P. Reimer - Schütz, Hager, P. Gogulla - Kink, Fauser, Y. Seidenberg - PlachtaOba tímy sa od úvodných minút prezentovali aktívnou hrou, ku ktorej Nemcov tlačila aj zaplnená Lanxess aréna. Američania sa snažili o nápadité kombinácie podporené energickým pohybom, ale nemeckej defenzíve sa v prvej tretine darilo úspešne čeliť ofenzívnym snahám súpera. Domácim reprezentantom pridala na pohode 11. minúta, v ktorej Rieder zblízka otvoril skóre - 0:1. Američania stupňovali svoju aktivitu a pred ich brankárom Howardom sa hralo čoraz zriedkavejšie. Druhá tretina priniesla prevahu tímu USA, ktorému nevychádzala streľba z väčšej vzdialenosti a tak sa jeho hráči snažili o kombinačnú hru.Na stranu nemeckého tímu sa v 32. minúte priklonilo aj šťastie, keď skákajúci puk neprešiel bránkovú čiaru. Defenzívna taktika Nemcom dlho vychádzala, no neutíchajúce ofenzívne snaženie Američanov prinieslo výsledok. Po sérii viacerých pokusov z blízkosti Greissa sa ujala nenápadná strela obrancu Murphyho, ktorej do bránky pomohol aj zakrytý výhľad Greissa. Nemci sa po inkasovanom góle rýchlo spamätali a pustili sa do väčšej ofenzívnej aktivity. Tesný náskok získali späť v 54. minúte, keď Seidenbergove nahodenie na teč využil Hager a bolo 1:2. Tento náskok si už Nemci nenechali vziať a na úvod šampionátu ukoristili cenné tri body.: "