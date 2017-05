VIDEO: MS17: Nemecko podľahlo jednoznačne Švédsku 2:7

Švédski hráči oslavujú víťazstvo v zápase s Nemeckom na MS 2017 v Kolíne, 6.mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

hlasy po zápase /TV Sport1, IIHF/:



Felix Schütz, útočník Nemecka: "Po zápase s USA, v ktorom sme získali tri body, prišla teraz studená sprcha. Švédi boli lepší tím, potrestali každú našu chybu. Musíme si ich poriadne pozrieť na videu a pripraviť sa na ďalší zápas."



William Nylander, útočník Švédska: "Do stavu 3:2 to bol vyrovnaný zápas, keď sme strelili štvrtý gól, tak sa to rozbehlo. Nemci sa nikdy nevzdávajú, takže bolo dôležité, že sme strelili ďalšie góly."

Tabuľka A-skupiny po druhom hracom dni:



1. Švédsko 2 1 0 1 0 8:4 4



2. Lotyšsko 1 1 0 0 0 3:0 3



3. Nemecko 2 1 0 0 1 4:8 3



4. SLOVENSKO 1 0 1 0 0 3:2 2



5. Rusko 1 0 1 0 0 2:1 2



6. Taliansko 1 0 0 1 0 2:3 1



7. USA 1 0 0 0 1 1:2 0



8. Dánsko 1 0 0 0 1 0:3 0





Kolín 7. mája (TASR) - Hokejisti Švédska zvíťazili v sobotu vo svojom druhom zápase na MS v kolínskej A-skupine nad Nemeckom jednoznačne 7:2 a v tabuľke A-skupiny majú štyri body. Domáci vzdorovali favoritovi iba v prvej polovici stretnutia, potom to už bola jednoznačná záležitosť "troch koruniek".Nemecko - Švédsko 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)Góly: 17. Hager (D. Seidenberg, Ehliz), 26. Gogulla (Hager, Schütz) – 7. Ekman-Larsson (Landeskog, Rask), 21. Rask (Hedman, Stralman), 36. Omark (Krüger), 40. Brodin (Nylander, Eriksson Ek), 50. Landeskog (Rask, Söderberg), 51. Nylander (Stralman), 52. Nylander (Landeskog). Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Odins (Lot.) - Dedioulia (Biel.), Oliver (USA.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 18.673 divákov.Nemecko: Greiss (52. Aus den Birken) – Krueger, Abeltshauser, D. Seidenberg, Müller, Reul, Hördler – Reimer, Ehliz, Tiffels – Rieder, Macek, Kahun – Hager, Schütz, Gogulla – Kink, Plachta, Y. Seidenberg – Fauser.Švédsko: Fasth – Stralman, Hedman, Ekman-Larsson, Brodin, J. Klingberg, Edler – Lindholm, Rask, Landeskog – Krüger, Söderberg, Omark – Eriksson Ek, Nylander, Karlsson – J. Lundqvist, Nordström, C. Klingberg.Večerný duel A-skupiny začali lepšie Švédi, prvú strelu vyslal na nemeckého brankára Stralman. Na konci šiestej minúty mal prvú veľkú šancu zápasu Omark, ale z tesnej blízkosti namieril iba do Greissa. O minútu však už "Tre Kronor" viedli, keď sa ujala strela Olivera Ekmana-Larssona od modrej čiary. Do konca prvej tretiny mohol ďalší gól pridať Eriksson Ek, ale červené svetlo za bránkou zablikalo na druhej strane. Spoza obrancu napriahol k strele Patrick Hager a vyrovnal na 1:1. Druhú tretinu začali Švédi presilovkou a už po 23 sekundách ju po peknej kombinácii využil na strelenie druhého gólu Victor Rask. Rovnako však odpovedali aj Nemci v 26. minúte, keď sa pred bránkou presadil v presilovke Philip Gogulla a vyrovnal na 2:2. V 31. minúte dokonca mohol poslať domácich do vedenia Reimer, jeho strelu však zastavila ľavá žŕdka. Hostia išli opäť do vedenia, keď Linus Omark dorazil puk do siete po prihrávke Krügera, ktorý predtým trafil žrď. V závere druhej tretiny poslal Švédov po prvý raz do dvojgólového vedenia v zápase Jonas Brodin. V treťom dejstve sa už naplno prejavila švédska dominancia. Na 5:2 zvýšil Gabriel Landeskog, ďalší gól pridal William Nylander, ktorý neskôr svojím druhým presným zásahom v zápase uzavrel skóre stretnutia.