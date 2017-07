Video: Muž sa dvadsať rokov prezlieka za svoju sestru, chce pomôcť matke

BRATISLAVA 18. júla - Číňan z provincie Kuang-si sa už dvadsať rokov prezlieka za svoju nebohú sestru, pretože tým chce spraviť radosť svojej mentálne chorej matke.

Hit čínskeho internetu

Žije ako žena

Krátke video o mužovi v ženských šatách je najnovším hitom čínskeho internetu a za krátky čas od jeho zverejnenia ho videli už viac ako štyri milióny ľudí.Číňan sa podľa vlastných slov rozhodol hrať svoju mŕtvu sestru preto, aby "pomohol matke vyrovnať sa s jej smrťou". Matka podľa neho okamžite nadobudla presvedčenie, že jej mŕtva dcéra sa vrátila. "Bola veľmi šťastná, tak som v tom pokračoval," vysvetlil.Jeho matka si je však, podľa toho, čo vo videu hovorí, smrti dcéry napriek tomu aspoň čiastočne vedomá. "Je to moja dcéra," hovorí do kamery a ukazuje na syna. "Keď moja druhá dcéra zomrela, stala sa ona mojou dcérou."Muž, prezliekajúci sa už dvadsať rokov za ženu hovorí, že už ani nemá mužské oblečenie. "V podstate odvtedy žijem ako žena," vraví vo videu. Starosti s tým, ako ho vníma okolie, si však príliš nerobí. "Prečo by som sa mal báť, že sa na mne budú ľudia smiať? Robím to pre svoju matku," hovorí.