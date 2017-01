VIDEO: Muzikál La La Land prevalcoval udeľovanie Zlatých glóbusov

Na snímke herecké a tvorcovské obsadenie muzikálu La La Land, ktorý sa stal najúspešnejším filmom 74. ročníka Zlatých glóbusov. Beverly Hills, januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Beverly Hills 9. januára (TASR) - Muzikál La La Land režiséra Damiena Chazelleho sa stal najúspešnejším filmom 74. ročníka Zlatých glóbusov, ktorých odovzdávanie v nedeľu večer v kalifornskom Beverly Hills uviedlo hollywoodsku sezónu filmových ocenení do plného prúdu.Toto moderné poňatie klasického hollywoodskeho ľúbostného príbehu sprevádzané skvelými pesničkami a veľkolepými tanečnými kreáciami, ktoré vykresľuje vášnivý ľúbostný vzťah od jeho vzniku až po trpké sklamanie, premenilo všetkých sedem nominácií.Film si tak odniesol cenu za najlepšiu réžiu a najlepší scenár, Ryan Gosling zaň získal ocenenie pre najlepšieho herca v kategórii muzikál alebo komédia a 28-ročná Emma Stoneová pre najlepšiu muzikálovú a komediálnu herečku. Film priniesol cenu skladateľovi Justinovi Jurwitzovi za najlepšiu pôvodnú hudbu a za najlepšiu pôvodnú pieseň bola vyhlásená skladba "City of Stars".Za najlepší film v kategórii dráma bola vyhlásená snímka Moonlight režiséra Barryho Jenkinsa.Najlepšou herečkou v dramatickom filme sa stala Isabelle Huppertová za stvárnenie hlavnej postavy vo filme Elle.Casey Affleck, brat slávnejšieho Bena Afflecka, zvíťazil v ostrom súboji o cenu pre najlepšieho herca v dramatickom filme za hlavnú úlohu vo filme Manchester by the Sea (Miesto pri mori).Za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe bol vyhlásený Aaron Taylor Johsnon za svoj výkon vo filme Nocturnal Animals (Nočné zvieratá).Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala 51-ročná Viola Davisová za svoju úlohu vo filme Fences, dráme režírovanej Denzelom Washingtonom.Cenu za najlepší cudzojazyčný film dostala snímka Elle (Francúzsko-Belgicko-Nemecko) režiséra Paula Verhoevena.Cenu za najlepší dlhometrážny animovaný film získala Disneyho snímka Zootopia (Zootropolis).Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo si za búrlivého potlesku prevzala Meryl Streepová.Slávnostným večerom sprevádzal komik Jimmy Fallon.Zlaté glóbusy udeľuje Hollywoodske združenie zahraničných novinárov (HFPA) v 25 filmových a televíznych kategóriách, rozdelených na podkategórie drámy a komédie alebo muzikálu. V uplynulých rokoch Zlaté glóbusy často naznačili, kto dostane ceny Americkej akadémie filmových umení a vied, prestížne Oscary.Zlatý glóbus je pozlátená zmenšenina zemegule na podstavci, vysoká asi 27 centimetrov, omotaná závitkom filmového negatívu. Cena sa udeľuje od roku 1945.