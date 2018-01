VIDEO: Na 24. ročníku Banskobystrickej latky aj hviezdny Baršim

Na snímke Mutaz Baršim. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Z ohlásených mien na 24. ročníku BBL:



muži: Mutaz Essa Baršim (Kat.), Gianmarco Tamberi (Tal.), Donald Thomas (Bah.), Sylwester Bednarek (Poľ.), Edgar Rivera (Mex.), Mateusz Przybylko (Nem.), Robbie Grabarz (V. Brit.), Tihomir Ivanov (Bul.), Wang Ju, Žang Guowei (obaja Čína), Pavel Seliverstov, Maksim Nedosekov (obaja Biel.), Matúš Bubeník, Lukáš Beer (obaja SR)



ženy: Michaela Hrubá (ČR), Mirela Demirevová (Bul.), Alessia Trostová (Tal.), Sofie Skoogová (Švéd.), Desiree Rossitová (Tal.), Jaroslava Mahučichová (Ukr.), Tatiana Dunajská (SR)

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Presne tri týždne pred termínom Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu s hudbou, ohlásili organizátori najväčšiu hviezdu. Na banskobystrické Štiavničky zavíta 6. februára úradujúci majster sveta z Londýna, podľa IAAF svetový atlét roka 2017 Katarčan Mutaz Essa Baršim.Organizátori si od Baršima sľubujú výkon, ktorým by mal atakovať svoj rekord mítingu (240 cm), ba možno aj halový svetový rekord (243 cm). Baršim sa pod Urpínom predstaví tretíkrát, v roku 2015 pokoril dosiaľ najviac 240 cm. Prostredníctvom videozáznamu poslal organizátorom i divákom odkaz, že sa na latku teší a že mu prirástla k srdcu. Predtým si zaskáče ešte na majstrovstvách Ázie v Teheráne a potom sa už zameria na banskobystrické podujatie.Získať Baršima by nebolo možné bez dobrých osobných kontaktov.vysvetlil organizačný šéf Alfonz Juck.Ako povedal Alfonz Juck, Baršim je prísľubom, že sa na Štiavničkách opäť zrodia výnimočné výkony.Na BBL budú môcť plniť účastníci limity na HMS v Birminghame, 233 cm medzi mužmi a 195 cm medzi ženami, a tieto výkony by mohli inšpirovať viacerých. Alfonz Juck:Alfonza Jucka by potešili, ako inak, rekordné výkony.BBL sa po zániku nemeckého Arnstadtu v segmente halových výškarských mítingov s hudbou stala svetovou jednotkou. V minulosti spolupracovala aj s moravskými mítingami na výškarskej tour.dodal Alfonz Juck.Ľubomír Roško, zakladateľ mítingu, už v ročnom predstihu sľubuje, že BBL čakajú pri jubilejnom 25. ročníku ďalšie príťažlivé prekvapenia.