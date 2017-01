VIDEO: Na 44. ročníku Bielej stopy sa otestovala víťazne Procházková

Na snímke slovenská reprezentantka Alena Procházková. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Výsledky:



25 km voľnou technikou



muži: Ján Mikuš (KBL Jasná) 1:15:53,2, 2. Erik Urgela (MKL Kremnica) 1:17:21,6, 3. Ján Holiga (KBL ŠKP Martin) 1:17:24,1



ženy: 1. Alena Procházková (LK Slávia Ekonóm B. Bystrica) 1:22:40,8, 2. Simona Mičušíková (VK Tatran) 1:43:40,0, 3. Tamarka Minárová (Biatlon Predajná) 1:48:02,7



50 km voľnou technikou



muži: 1. Michal Jurčo (Ski Team Štrbské Pleso) 2:44:04,8, 2. Pavel Petr (Ski Jilemnice) 2:44:49,4, 3. Róbert Kleberc (Dulcia.sk) 2:48,53,3



ženy: 1. Darina Krausová (Dom srdca Martin) 3:24:48,3, 2. Andrea Hrašková (B. Bystrica) 3:25:49,6

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalka 28. januára (TASR) - Na 44. ročníku Bielej stopy, diaľkovom behu zaradeného do seriálu Euroloppet, sa víťazne v sobotu otestovala slovenská reprezentantka Alena Procházková (LK Slávia Ekonóm B. Bystrica). Dominovala na 25 km trati s voľnou technikou a obhájila triumf z vlaňajška. Na dvojnásobnej vzdialenosti bol najlepší Michal Jurčo zo Ski Team Štrbské Pleso, polovičnú najrýchlejšie zdolal Ján Mikuš z KBL Jasná.Bielu stopu poznačilo v sobotu príjemné slnečné počasie a výborne upravená trať v Kremnických vrchoch. Dovedna na ňu vybehlo 176 pretekárov na 50 km a 303 na 25 km trať a ako sa vyjadrovali v cieli, odniesli si z podujatia len príjemné zážitky. Nie každý však dobehol do cieľa na Lyžiarskom štadióne Rudolfa Čillíka s úsmevom na tvári. Medzi mužmi na 25 km trati síce Ján Mikuš jasne zvíťazil, no o druhú priečku sa bojovalo tak urputne, že došlo ku kolízii, Erik Urgela ju s Jánom Holigom neustál a tesne pred cieľom sa nie vlastnou vinou nevyhol pádu. Na dvojnásobnej vzdialenosti zasa na dno síl siahol víťaz, bývalý slovenský reprezentant Michal Jurčo a v cieli skončil na snehu úplne vyčerpaný.predýchaval útrapy Michal Jurčo.Alena Procházková smeruje prípravu na MS a víťazstvo ju v rámci tréningu dobre naladilo.Na 25 km mužskej vzdialenosti si víťazstvo užil Ján Mikuš.pochválil podmienky.Bielu stopu si opäť užívali aj niektorí známi športovci a medzi nimi aj viacnásobný majster sveta v thajskom boxe Vladimír Moravčík.dodal s úsmevom.