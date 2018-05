VIDEO:Na cestách Nitrianskeho kraja protestovali farmári na traktoroch

Na snímke protest farmárov v Nitre 4. mája 2018. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra/Levice/Komárno 4. mája (TASR) – Desiatky traktorov vyšli v piatok popoludní na cesty v troch regiónoch Nitrianskeho kraja. Farmári sa zapojili do traktorového protestu, ktorým vyjadrili svoju nespokojnosť so situáciou predovšetkým malých farmárov na Slovensku.povedal farmár z Cabaja.Z Nitry do Nových Zámkov vyrazilo na protest 12 traktorov, ďalšie poľnohospodárske stroje smerovali z Levíc cez Nový Tekov a Kalnú nad Hronom späť do Levíc a z Komárna do Nových Zámkov.Farmári chcú podľa vlastných slov docieliť, aby sa zmenilo užívanie náhradných pozemkov.tvrdí farmár z Cabaja.Účastníci traktorového protestu žiadajú vytvoriť nezávislý vyšetrovací tím so zapojením vyšetrovateľov z Európskej únie na vyšetrenie subvenčných podvodov a trestných oznámení pochádzajúcich od poľnohospodárov. Zároveň požadujú prijať zákon, v ktorom bude ukotvené obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Žiadajú zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, prehodnotiť, či zrušiť zmluvy Slovenského pozemkového fondu s doterajšími užívateľmi a zaviesť riadne, korektné a transparentné pravidlá prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári.K ďalším požiadavkám patrí zabezpečiť, aby Poľnohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, má na ňu nájomnú zmluvu alebo ju má v náhradnom užívaní. Žiadajú tiež vytvoriť Komisiu poľnohospodárov ako strategického a poradného partnera Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vďaka ktorej by poľnohospodári lepšie a efektívnejšie kontrolovali tvorbu agropolitík.