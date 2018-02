VIDEO: Na festival Uprising zavítajú aj Inner Circle

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 5. februára (TASR) - Jedenásty ročník festivalu Uprising pozná svojho prvého headlinera. Počas víkendu 24.-25. augusta zavíta na Slovensko svetoznáma jamajská legenda Inner Circle.Máloktorým reggae kapelám sa podarilo preraziť v takom veľkom komerčnom meradle ako Inner Circle. Ich nesmrteľné hity ako Bad Boys, Sweat (A La La La La Long) či Games You Play ovládli hudobné rebríčky po celom svete, na konte majú Grammy za najlepší reggae album roka a ich piesne sa dostali aj do filmov či seriálov. S citom namiešaný mix popu a reggae im zaručil úspech, ktorý rýchlo presiahol hranice ich rodnej Jamajky.Tohtoročné jubilejné turné oslavujúce 50 rokov na scéne venuje kapela ich tragicky zosnulému frontmanovi Jacobovi Millerovi, ktorého charizma a nezameniteľný vokál pomohol kapele vydláždiť cestu k sláve.Napriek tomu, že Inner Circle sú na scéne už polstoročie, ich hudba si našla cestu aj k mladším fanúšikom vďaka spoluprácam s menami ako Kabaka Pyramid, Chronixx či Flo Rida, Pitbull, Chance The Rapper alebo Dj Khaled. Live show Inner Circle prevedie fanúšikov od ich začiatkov, cez najväčšie hity až po aktuálnu tvorbu. Za pol storočia stihli vydať takmer tri desiatky albumov a množstvo nezabudnuteľných hitov, ktoré zaznejú v posledný augustový víkend na bratislavských Zlatých pieskoch.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. Informáciu pre TASR poskytol PR manažér Sveťo Moravčík.