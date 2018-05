Video: Na Full Moon stage na Colours of Ostrava vystúpia aj John Parish, Nvmeri a Modré hory

Parish príde s novým albumom

Poľskú scénu reprezentuje Trupa Trupa

Radikálne poňatie piesní z Horňácka

Talentová súťaž 1band2play

Hanouta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) - Do pestrofarebnej mozaiky tohtoročnej ostravskej prehliadku pribudlo ďalších osemnásť mien a skompletizoval sa program scény, ktorej dramaturgiu už šiesty rok spravuje hudobný magazín Full Moon.Žánrovo je program veľmi široký, od decentného popu až k temnej experimentálnej elektronike, nechýbajú ani folklórne ozveny, gitary, krautrock alebo hip hop."Tento rok sa podarilo dať dokopy možno najpestrejšiu zostavy, ktorá sa na Full Moon Stage doteraz objavila,” hovorí Michal Pařízek, šéfredaktor magazínu Full Moon a dopĺňa: ”Pritom je však program vzácne vyrovnaný. Asi v ňom nenájdete tak výraznú hviezdu, ako bola napríklad Brodka, ale o to je nakoniec zaujímavejší a možno náročnejší.”Najznámejším menom z celého programu je pravdepodobne britský hudobník a producent John Parish, dlhoročný spolupracovník slávnej PJ Harvey a taktiež producent takých mien ako Tracy Chapman, Eels, Perfume Genius alebo Jenny Hval. Parish naviac príde na festival s novým albumom, ktorý vydáva po dlhých trinástich rokoch.Album Bird Dog Dante vychádza v polovici júna a nájdeme na ňom duety práve s PJ Harvey alebo Aldous Harding. “Mená ako King Khan and The Shrines alebo John Parish, vystupujú na rôznych festivaloch v rolách hviezd, tu vystúpia na jednej z najmenších scén festivalového areálu, o to väčšie očakávania od ich vystúpení máme,” hovorí Pařízek a dopĺňa: “Ak by som musel vybrať jedno jediné meno z celého programu, ktoré je skutočne potrebné vidieť, tak zvolím King Khana a jeho spektakulárnu skupinu The Shrines. Energická show desať-členného orchestra ponúka unikátne spojenie soulu, garážového rocku a veľa ďalších žánrov. Veľmi sme sa snažili o to, aby The Shrines uzatvárali celý program, ale z časových dôvodov zahrajú nakoniec hneď prvý deň.”Na scéne, ktorej kurátorom je magazín Full Moon, vystúpi taktiež anglická speváčka Jane Waver so skvelým minuloročným albumom Modern Cosmology, ktorý bol úspešný nielen na britských ostrovoch.“Jane Weaver ponúka takú fúziu typického britského pesničkárstva stojaceho na pevných a tradičných folkových základoch, space rocku a kosmische musik, s úžasnou, chvíľami až rozprávkovou atmosférou. Zaujímavosťou je aj to, že jedným z jej najobľúbenejších albumov je soundtrack k českému filmu Malá mořská víla,” upresňuje Pařízek.Nielen fanúšikom kultovej upírskej romance Prežijú len milenci je známe meno holandského lutnistu Jozefa van Wissema - blízkeho spolupracovníka režiséra Jima Jarmuscha, ktorý predvedie program k svojmu poslednému albumu Nobody Living Can Ever Make Me Turn Back.Poľskú scénu reprezentuje skupina Trupa Trupa, ktorá nedávno absolvovala veľmi úspešné vystúpenie v rámci programu slávneho festivalu SXSW v texaskom Austine a jej album Jolly New Songs výrazne bodoval v medzinárodných alternatívnych rebríčkoch.Nemenej zaujímavé bude vystúpenie skupiny Dálava, ktoré prináša skutočne radikálne poňatie piesní z Horňácka. Tie speváčka skupiny Julia Úlehla našla v zbierke Živá píseň, ktorú dal dokopy jej pradedo, profesor Vladimír Úlehla, zakladateľ festivalu v Strážnici.“Program Full Moon Stage je tradične postavený hlavne na menách českej scény a tento rok bol výber skutočne ťažký. Domáca scéna je v posledných rokoch na tak vysokej úrovni, že by sme mohli kľudne zostaviť tri porovnateľne veľké a zaujímavé programy,” hovorí Pařízek.Celý program Full Moon Stage odštartujú výbušní Acute Dose. Ďalej vystúpia skupiny Sýček, Jaro, Baro Chandel, Core Belief, Billow alebo Beps'n'Johnnies. Jedným z hlavných bodov celého programu bude už tradičné spojenie filmu so živou hudbou, temný industriálny Tábor radosti bude sprevádzať slávny snímok Nosferatu z roku 1922 so živou hudbou, zloženou priamo pre túto príležitosť.“Osobne sa taktiež veľmi teším na vystúpenie všetkých troch slovenských kapiel - Nvmeri, Diego a Modré hory vydali minulý rok skvelé albumy a napríklad gitarovú kapelu s tak výrazným autorským rukopisom ako je Diego na českej scéne nepoznám,” hovorí Pařízek a odporúča taktiež záverečný koncert programu Full Moon Stage, vystúpenie hiphopovej skupiny Modré hory: ”Album Luxus Clan je výborný, ale zažiť Modré hory na koncerte, to je niečo úplné iné.”Posledný bod programu vznikne tradične z talentovej súťaže 1band2play, kde sa tento rok do finále prebojovali skupiny atlantik, The Froples a Guilty Echoes. Víťaz bude oznámený večer 3. mája.Na Full Moon Stage v roce 2018 vystúpia: Acute Dose, Baro Chandel, Beps’n’Johnnies, Billow, Core Belief, Dálava (US), Diego, Jane Weaver (UK), Jaro, John Parish (UK), Jozef Van Wissem (NL), King Khan & the Shrines (DE/CAN/int), Modré Hory, Nvmeri, Sýček, Tábor radosti + film Nosferatu (1922), Trupa Trupa (PL) a víťaz súťaže 1band2play.Festival, ktorý sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic, ponúkne na 21 vonkajších aj krytých scénach cez 350 programových bodov - koncertov, divadiel, workshopov, diskusií, filmov aj výtvarných aktivít. Medzi ďalšími veľkými potvrdenými menami sú Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins (live), HVOB, Slaves, Lewis Capaldi alebo Nick Mulvey. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards.Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka, z webstránky www.colours.cz a archívu agentúry SITA.