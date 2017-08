VIDEO: Na hradnej veži obnovia ochodzu, pribudne aj časť schodiska

Práce na obnove hradu Slanec v okrese Košice okolie, ktorá sa začala pred piatimi rokmi, pokračujú aj tento rok. Tohto roku úrad práce poskytol 15 nezamestnaných. Ministerstvo kultúry SR na projekt poskytlo dotáciu 22.000 eur. Zrúcanina gotického hradu Slanec pochádza z 13. storočia. Hrad bol zničený v roku 1679 počas povstania Imricha Tökölyho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď Jozef Forgách dal zrekonštruovať centrálnu hradnú vežu a zriadil v nej rodové múzeum. Počas druhej svetovej vojny začala veža postupne chátrať, až kým úplne nevyhorela v roku 1945. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Slanec 2. augusta (TASR) – Práce na obnove hradu Slanec, ktorá sa začala pred šiestimi rokmi, pokračujú aj tento rok. Od júna pracuje na pamiatke prostredníctvom úradu práce 20 nezamestnaných, ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu 26.000 eur.uviedol dnes pre TASR starosta obce Slanec Jozef Bela.Z veže, ktorú sa podarilo zastrešiť v roku 2013, sa má v budúcnosti stať vyhliadka pre turistov. Projekt si však ešte vyžiada viacročné úsilie. Tento rok by malo podľa Belu pribudnúť vo veži aj točité schodisko medzi 4. a 5. podlažím.Práce budú prebiehať do konca novembra. Nesústreďujú sa len na vežu, keďže tá je zastrešená, ale aj na časti hradných múrov, ktoré sú staticky nestále. Obec ako vlastník pamiatky spolupracuje pri obnove s občianskym združením Zachráňme hrad Slanec.Gotický hrad bol zničený už v roku 1679 počas povstania Imricha Tököliho, život sa naň vrátil v 19. storočí, keď majiteľ panstva, gróf Forgáč, dal zrekonštruovať hradnú vežu a zriadil v nej rodové múzeum. To existovalo ešte do roku 1937. Neskôr začala veža chátrať a v roku 1945 vyhorela.