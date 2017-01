VIDEO: Na Pavlovských páračkách 2017 si ľudia zaspomínali na tradície

V obci Pavlovce nad Uhom v okrese Michalovce si 28. januára 2017 pripomenuli zvyky a tradície pri páraní peria na tradičnom podujatí Pavlovské páračky 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Pavlovce nad Uhom 28. januára (TASR) – Páraním peria si ľudia v minulosti spríjemňovali dlhé zimné večery. Táto aktivita patrila medzi obľúbenú činnosť spojenú s odpočinkom a zábavou. V Pavlovciach nad Uhom v Michalovskom okrese udržujú túto tradíciu už niekoľko rokov. Aj dnes sa stretlo v obci niekoľko desiatok žien pri tejto aktivite.Ako pre TASR uviedol starosta obce Anton Kocela, táto akcia zaujme každý rok takmer všetky generácie. Podľa jeho slov starší ľudia odovzdávajú skúsenosti tým mladším. V predošlých rokoch sa pri páraní peria stretlo aj 150 prevažne miestnych ľudí. Ide hlavne o husacie a kačacie perie, i keď, ako tvrdí starosta, v súčasnosti získavajú materiál trocha ťažšie, keďže chovateľov tejto pernatej zveri je už pomenej. "" dodal.Mária Rosolová z Pavloviec nad Uhom pre TASR uviedla, že v minulosti sa ženy, obyčajne z každého domu aspoň jedna, pri páraní peria schádzali u konkrétnej gazdinej. Pripravovali ho do hotových našitých vankúšov, ktoré gazdiná chystala pre svoje dcéry. Podľa jej slov sa pri tejto činnosti veľa rozprávalo, ale aj vtipkovalo.Pred ukončením párania prišli do domu, ako tvrdí Rosolová, aj chlapci. So spevom, niekedy aj s muzikou prichádzali najmä do obydlí, kde bola mladá a pekná dievčina súca na vydaj. Domáci ich privítali s dobrou pálenkou a spoločne si zaspievali. "" doplnila. Keď sa perie popáralo, gazdiná hosťom ponúkla pripravené pokrmy, ako je kukurica, neskôr aj koláče s čajom.Počas večera párali ženy drobné perie, muži vyberali veľké kusy. Podľa slov Rosolovej ich pekne očistili, ale vrchnú hlávku museli nechať celú. Takéto perie sa skladalo do zväzkov a viazalo sa farebnou alebo bielou niťou. Keď sa páračky skončili, chlapi túto viazanku podarovali každej žene ako výslužku. "" doplnila.Podobne tomu bolo v Pavlovciach nad Uhom aj dnes. Na záver akcie pripravili pre účastníkov podľa slov Kocela varenú kukuricu, domáce holúbky a koláče.