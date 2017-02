VIDEO: Na Slovensku klesala vlani majetková trestná činnosť a lúpeže

Na snímke sprava prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, minister vnútra SR Robert Kaliňák a prvý viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Málik počas tlačovej besedy k vyhodnoteniu výsledkov a bezpečnostnej situácie za rok 2016. Bratislava, 6. februára 2017. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) – Bezpečnostná situácia sa na Slovensku v roku 2016 opäť zlepšila. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD), prezident Policajného zboru Tibor Gašpar a prvý policajný viceprezident Jaroslav Málik.Vlaňajšok bol ďalším v rade, keď poklesol počet trestných činov a udržala sa ich vysoká objasnenosť. Minulý rok sa ich stalo celkom 69.635, pričom objasnenosť bola pod 57-percentami. Minister vnútra zdôraznil, že ide opäť o najlepšie výsledky od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.Počet trestných činov poklesol medziročne o takmer päť percent. Kaliňák pripomenul, že oproti roku 2006, keď nastúpilo súčasné vedenie ministerstva a polície, sa kriminalita znížila až o 40 percent. Vlani pritom naďalej klesala najmä majetková trestná činnosť a lúpeže. Polícia sa podľa Kaliňáka na druhej strane intenzívnejšie zaoberala latentnou kriminalitou, ako sú daňové podvody a domáce násilie.uviedol šéf rezortu na margo minuloročných štatistík. Vyjadril spokojnosť s vývojom bezpečnostnej situácie, ktorá je podľa neho uspokojujúca a optimistická. Poďakoval Policajnému zboru a príslušníkom, ktorí sa na dosiahnutí výsledkov podieľali.Mapa kriminality sa v roku 2016 podstatnejšie nezmenila. Najviac trestných činov bolo zaznamenaných opäť v bratislavskom a košickom regióne a okresoch Trnava a Prešov. Kaliňáka teší, že kým Bratislava mala pred desaťročím objasnenosť trestnej činnosti na úrovni 10 percent, vlani to bolo cez 49 percent.podotkol. Policajný prezident Tibor Gašpar doplnil, že najmenej bezpečne bolo v Košiciach, kde sa stalo 4500 trestných činov a v Trnave, kde polícia eviduje 3682 trestných činov. Naopak, najbezpečnejšie bolo v okrese Svidník (424 trestných činov) a Stará Ľubovňa (425 trestných činov).Pozitívne výsledky je podľa policajného viceprezidenta Jaroslava Málika nutné vnímať v kontexte minuloročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ. „Polícia práve toho posledného polroka plnila aj úlohy spojené s predsedníctvom, či to bolo zabezpečenie bezpečnosti, ale aj v rôznych pracovných odborných skupinách,“ vysvetlil.