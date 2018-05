VIDEO: Na Sziget Festival príde tento rok aj Bonobo

Návštevníčky prichádzajú na festival Sziget, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bratislava 25. mája (TASR) - Na Sziget Festival 2018, ktorý sa uskutoční od 8. do 14. augusta v Budapešti, príde aj Bonobo. Pribudli aj ďalšie mená, napríklad DJ Flux Pavilion a Yellow Claws, Arctic Monkeys, Shawn Mendes, Dua Lipa, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Mumford and Sons, Kygo.Britský multiinštrumentalista a mág elektronickej hudby DJ Bonobo vystúpi so špeciálnym live setom. Tento talentovaný hudobník si medzinárodnú pozornosť získal v roku 2009 albumom Black Sands. Jeho popularita rástla, na poslednom udeľovaní Grammy sa mu ušli dve nominácie. S aktuálnym albumom Migration zaujal aj v kategórii Najlepší tanečný/elektronický album. Na Sziget festivale bude mať koncert 9. augusta na hlavnom pódiu.DJ Flux Pavilion, producent, spevák a skladateľ bol v roku 2012 nominovaný na cenu BBC Sound, hit I Can't Stop sa stal celosvetovým. Duo Yellow Claw z Amsterdamu spája vo svojej hudbe žánre ako hip-hop či dubsteb. Na Sziget Festivale vystúpia aj Oscar and the Wolf, Rhye, Michael Calfan a What So Not.Kompletný program 14 festivalových pódií je zverejnený na bit.ly/Sziget2018_schedule.Sziget Festival sa koná v tomto roku už po 26. raz a patrí medzi najväčšie a najlepšie európske festivaly. Každoročne ho navštívi takmer 450.000 fanúšikov z celého sveta. Medzi početných návštevníkov patria aj Slováci. Festival sa koná na zelenom ostrove v centre, ktorý sa počas festivalu zmení na Ostrov slobody. Ponúka sedemdňovú multikultúrnu zábavu, hudbu, kvalitný cirkus, divadlo, vizuálne umenie na každom kroku, šport, pouličnú šou, DJov, ale aj mnoho workshopov, plavbu po Dunaji, ale aj pláž a kúpanie v Dunaji. Bude mať približne 50 programových miest a pódií, okolo 200 programov denne a je považovaný za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete.TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.