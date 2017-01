VIDEO: Na východe kvôli mrazom a zlej starostlivosti odobrali 40 detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Zamestnanci sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately od začiatku tohto roka vykonali viac ako tisíc kontrol v domácnostiach. Zamerané boli na to, či nie je ohrozený vývoj a život detí, najmä v čase, keď Slovensko zasiahli mrazy.Kontroly sa uskutočnili hlavne v regiónoch, kde žije najviac ohrozených detí.priblížil na dnešnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR Marián Valentovič.Kontroly boli zamerané najmä na podmienky, v akých sa deti nachádzajú a či nie sú ich zdravie a život akýmkoľvek spôsobom ohrozené.povedal Valentovič.V prípade niektorých rodín, museli pracovníci úradu práce zasiahnuť a deti odobrať. V Prešovskom a Košickom kraji boli deti odobraté pre nedostatočné podmienky v prípade mrazov. Valentovič priblížil, že rodičia v týchto prípadoch nevedeli zabezpečiť teplo alebo odevy pre deti.vyčíslil Valentovič. V Prešovskom kraji bolo do zariadení umiestnených 10 detí.doplnil Valentovič. Ako vysvetlil, ani v jednom z týchto prípadov však nebolo dôvodom zhoršenie starostlivosti o deti v dôsledku počasia a zimy.V niektorých prípadoch bolo potrebné zavolať rýchlu zdravotnú službu.uviedla riaditeľka Odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v ÚPSVR SR Mária Marcinová.Tento rok však situáciu v sociálne slabších rodinách komplikovali mrazy viac ako po minulé roky.uviedla Marcinová.Vysvetlila, že úrady, ktoré majú v obvodoch napríklad nelegálne osady, tak majú dohodnutú intenzívnu spoluprácu pri výkone terénnej sociálnej práce so samosprávami.skonštatovala Marcinová.V prípadoch detí, ktoré boli odobraté rodičom po kontrolách, však boli preverené možnosti, či je niekto v rámci rodiny schopný sa o ne postarať.dodala Marcinová.V roku 2016 na základe rozhodnutia súdu bolo z rodiny do zariadení na výkon rozhodnutia súdu umiestnených 1104 detí. Vlani sa podarilo do rodinného prostredia zo zariadenia vrátiť 293 detí a do náhradnej rodinnej starostlivosti umiestniť 229 detí.