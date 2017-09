VIDEO: Na výške minimálnej mzdy sa sociálni partneri nedohodli

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. septembra (TASR) - Novelou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorou sa dnes na svojom rokovaní zaoberala Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR, by sa ich počet mal zvýšiť na 17. Uviedol to dnes v rámci rokovania tripartity splnomocnenec vlády pre NRO Anton Marcinčin. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018.priblížil Marcinčin.Druhým bodom v novele podľa neho je, že fyzické osoby-živnostníci, malí podnikatelia by mali možnosť stať sa príjemcami regionálneho príspevku.doplnil.Po rokovaní tripartity hovorí Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SRKľúč k rýchlejšiemu čerpaniu regionálneho príspevku je podľa Marcinčina v tom, že ho treba chápať ako príspevok a nie ako dotáciu.dodal splnomocnenec.Po rokovaní tripartity informuje viceprezidentka KOZ Monika UhlerováHSR sa okrem zákona o podpore NRO dnes zaoberala aj návrhom nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 - jej výška by mala predstavovať 480 eur. Tripartita prerokovala aj novelu zákona o ochrane osobných údajov, novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. HSR sa tiež zaoberala aj materiálom Poštová politika do roku 2021.