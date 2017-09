Zdroj: Webnoviny.sk - style="text-decoration: underline">Video: Naháňačka ako z filmu, policajti zadržali hľadané osoby s dieťaťom v aute © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA/NOVÉ ZÁMKY 8. septembra - Posádku Octavie podozrivú z krádeží chytili policajti vo štvrtok po naháňačke v Novozámockom okrese. V aute bola okrem 30-ročného vodiča aj o dva roky staršia žena s trojročným dieťaťom. Podľa informácií agentúry SITA išlo o toho istého vodiča, ktorého tento týždeň naháňali aj policajti v Bratislave. Vtedy policajti chceli zastaviť pred nákupným centrom na Zlatých pieskoch vozidlo Renault Megane bez prednej značky.Vodič však unikal a po divokej jazde, pri ktorej ohrozoval ostatných vodičov, narazil do stĺpa na križovatke Bojnícka-Galvaniho-Rožňavská. V aute sedela aj 32-ročná žena s dvoma malými deťmi (1 a 3 r.). Mladšie skončilo s ťažkými zraneniami. Polícia zistila, že vodič nemá vodičský preukaz a je po ňom vyhlásené pátranie.Vo štvrtok posádku začali hľadať po krádeži v Úľanoch nad Žitavou. Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, posádka auta zrejme ukradla žene tašku aj s peniazmi zo zadného nosiča bicykla. Auto sa pokúsili zastaviť policajti pri obci Čata, vodič však vo veľkej rýchlosti pokračoval na Štúrovo. Ako uviedla Bruchterová, za obcou Kamenný Most policajti vytvorili služobným motorovým vozidlom na ceste prekážku a unikajúci vodič narazil do dverí, keď sa pokúšal o útek.Policajti 30-ročného muža z obce Selice (okres Šaľa) na mieste zadržali. Nikto nebol zranený. Lustráciou bolo ďalej zistené, že po podozrivom mužovi je vyhlásené pátranie. Z ďalšieho preverovania vyplynulo, že podozrivé osoby v ten istý deň kradli v predajni potravín v obci Bánov. Dvojica skončila v cele a vyšetrovateľ vykonáva všetky potrebné procesné úkony. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin krádeže.