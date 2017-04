VIDEO: Najmenšia zoo na SR má novinku pre návštevníkov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) – V najmenšej zoologickej záhrade na Slovensku v Spišskej Novej Vsi otvorili v priebehu víkendu (22. 4.) letnú turistickú sezónu. Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je novovybudovaný most, ktorý spojil oba brehy jazera. Návštevníci sa tak už bez problémov dostanú z jednej časti zoo ku pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné živočíchy.S výstavbou mosta sa začalo v októbri 2016.priblížila riaditeľka Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi Jana Dzuríková. Jeho výstavba stála približne 58.000 eur. Finančne sa na tom spolupodieľalo mesto Spišská Nová Ves, ktoré uhradilo viac ako polovicu financií, Krajská organizácia cestovného ruchu v Košiciach prispela 8000 eur a zvyšok financovala zoo z vlastných zdrojov.Drevený most vedie aj k ostrovu Madagaskar, ktorý je taktiež miestnou novinkou.povedala riaditeľka zoo. Lemury sa zatiaľ na ostrove nenachádzajú, pretože v Spišskej Novej Vsi prevláda ešte chladné počasie. Zatiaľ sú umiestnené v chovnom zariadení.povedala Dzuríková. Ako doplnila, v priebehu jesene by do spišskonovoveskej zoo mali priviesť ďalších lemurov, mala by to byť dvojica samcov z maďarského Miškolcu.Najmenšia zoo na Slovensku zaznamenala vlani najlepšiu sezónu od začiatku svojej existencie. Podľa slov riaditeľky ju navštívilo viac ako 109.000 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 návštevníkov z roku 2015.ZOO v Spišskej Novej Vsi vznikla v máji 1989, rozkladá sa na ploche zhruba osem hektárov v juhovýchodnej časti mesta. Popri Bratislave, Košiciach a Bojniciach je najmladšou zoologickou záhradou na Slovensku. V jej areáli sa nachádza zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. Medzi najvzácnejšie druhy patrí medveď hnedý, ťava dvojhrbá či orangutan bornejský.